Арестованный бизнес-коуч Шабутдинов отрастил бороду в СИЗО. Фото

29 января 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Аязу Шабутдинову готовятся предъявить обвинения еще по 25 эпизодам Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета На блогера Аяза Шабутдинова завели дело о мошенничестве Блогер-коуч Аяз Шабутдинов отрастил бороду в СИЗО. Там он находится два с половиной месяца. «У блогера и бизнес-коуча отросла борода», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что суд снова отклонил апелляцию его защиты, оставив блогера под арестом. По данным РИА Новости, Шабутдинову готовятся предъявить обвинения еще по 25 эпизодам мошенничества, адвокат заявил в суде, что защита к этому готова. Шабутдинов был арестован в Москве в начале ноября. Он занимается тем, что проводит тренинги для предпринимателей, которые в Интернете считают мошенническими. На блогера неоднократно подавали в суд за его деятельность. Уже 15 человек признаны потерпевшими по делу о мошенничестве Шабутдинова, заявил следователь в Таганском суде Москвы. Он отметил, что еще по 25 заявлениям идет проверка, передает Life. фото: telegram-канал Shot, https://t.me/shot_shot

Блогер-коуч Аяз Шабутдинов отрастил бороду в СИЗО. Там он находится два с половиной месяца. «У блогера и бизнес-коуча отросла борода», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что суд снова отклонил апелляцию его защиты, оставив блогера под арестом. По данным РИА Новости, Шабутдинову готовятся предъявить обвинения еще по 25 эпизодам мошенничества, адвокат заявил в суде, что защита к этому готова. Шабутдинов был арестован в Москве в начале ноября. Он занимается тем, что проводит тренинги для предпринимателей, которые в Интернете считают мошенническими. На блогера неоднократно подавали в суд за его деятельность. Уже 15 человек признаны потерпевшими по делу о мошенничестве Шабутдинова, заявил следователь в Таганском суде Москвы. Он отметил, что еще по 25 заявлениям идет проверка, передает Life.