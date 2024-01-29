Арестованный бизнес-коуч Шабутдинов отрастил бороду в СИЗО. Фото

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Аязу Шабутдинову готовятся предъявить обвинения еще по 25 эпизодам Фото:
новость из сюжета
На блогера Аяза Шабутдинова завели дело о мошенничестве

Блогер-коуч Аяз Шабутдинов отрастил бороду в СИЗО. Там он находится два с половиной месяца.

«У блогера и бизнес-коуча отросла борода», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что суд снова отклонил апелляцию его защиты, оставив блогера под арестом. По данным РИА Новости, Шабутдинову готовятся предъявить обвинения еще по 25 эпизодам мошенничества, адвокат заявил в суде, что защита к этому готова.

Шабутдинов был арестован в Москве в начале ноября. Он занимается тем, что проводит тренинги для предпринимателей, которые в Интернете считают мошенническими. На блогера неоднократно подавали в суд за его деятельность. Уже 15 человек признаны потерпевшими по делу о мошенничестве Шабутдинова, заявил следователь в Таганском суде Москвы. Он отметил, что еще по 25 заявлениям идет проверка, передает Life.

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Блогер-коуч Аяз Шабутдинов отрастил бороду в СИЗО. Там он находится два с половиной месяца. «У блогера и бизнес-коуча отросла борода», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что суд снова отклонил апелляцию его защиты, оставив блогера под арестом. По данным РИА Новости, Шабутдинову готовятся предъявить обвинения еще по 25 эпизодам мошенничества, адвокат заявил в суде, что защита к этому готова. Шабутдинов был арестован в Москве в начале ноября. Он занимается тем, что проводит тренинги для предпринимателей, которые в Интернете считают мошенническими. На блогера неоднократно подавали в суд за его деятельность. Уже 15 человек признаны потерпевшими по делу о мошенничестве Шабутдинова, заявил следователь в Таганском суде Москвы. Он отметил, что еще по 25 заявлениям идет проверка, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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