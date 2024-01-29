Тюменские магазины массово нарушают закон, торгуя водкой по ночам

Тюменские магазины массово нарушают запрет на торговлю алкоголем в ночное время
© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь. Тюмень, водка, крепкие напитки, алкоголь, бутылки с алкоголем, спиртное, крепкий алкоголь
В Тюменской области запрещено торговать алкоголем с 21:00 до 8:00 Фото:

Круглосуточные магазины формата «у дома» в заречной части Тюмени по ночам торгуют крепкими алкогольными напитками. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. При этом, на территории региона действует запрет на торговлю алкоголем в период с 21:00 до 8:00 (за исключением предприятий общепита).

«Я живу на улице Ватутина улице. У нас в шаговой доступности есть несколько магазинов, которые по ночам торгуют и водкой, и шампанским, и пивом. Все местные о них знают. Алкоголь в ночное время продавцы отпускают только тем, кого знают в лицо», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Другой собеседник URA.RU сообщил о том, что для торговли алкоголем в ночное время предприниматели используют определенную схему. «Перед закрытием магазина, то есть, до наступления 21:00, они пробивают по кассе и ЕГАИС 10 — 20 бутылок крепкого алкоголя. И уже потом эти алкогольные напитки продают в ночное время. Никаких чеков покупателям они, естественно, не выдают», — пояснил житель Тюмени в разговоре с URA.RU.

Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что владельцы небольших магазинов формата «у дома» Тюмени и Тобольска незаконно продают в своих торговых точках алкогольные напитки неизвестного происхождения. На нелегальных торговцев паленым алкоголем также пожаловались пользователи социальных сетей.

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Круглосуточные магазины формата «у дома» в заречной части Тюмени по ночам торгуют крепкими алкогольными напитками. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. При этом, на территории региона действует запрет на торговлю алкоголем в период с 21:00 до 8:00 (за исключением предприятий общепита). «Я живу на улице Ватутина улице. У нас в шаговой доступности есть несколько магазинов, которые по ночам торгуют и водкой, и шампанским, и пивом. Все местные о них знают. Алкоголь в ночное время продавцы отпускают только тем, кого знают в лицо», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Другой собеседник URA.RU сообщил о том, что для торговли алкоголем в ночное время предприниматели используют определенную схему. «Перед закрытием магазина, то есть, до наступления 21:00, они пробивают по кассе и ЕГАИС 10 — 20 бутылок крепкого алкоголя. И уже потом эти алкогольные напитки продают в ночное время. Никаких чеков покупателям они, естественно, не выдают», — пояснил житель Тюмени в разговоре с URA.RU. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что владельцы небольших магазинов формата «у дома» Тюмени и Тобольска незаконно продают в своих торговых точках алкогольные напитки неизвестного происхождения. На нелегальных торговцев паленым алкоголем также пожаловались пользователи социальных сетей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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