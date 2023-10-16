В Тюменской области вырос риск отравиться паленой водкой

Владельцы небольших магазинов формата «у дома» Тюмени и Тобольска (Тюменская область) незаконно продают в своих торговых точках алкогольные напитки неизвестного происхождения. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Торгуют из-под полы. То есть, на прилавках в магазинах алкоголь не стоит. Паленую водку в таких торговых точках продают только тем, кого знают в лицо. При этом, у предпринимателей отсутствуют лицензии на продажу алкоголя», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.
На нелегальных торговцев паленым алкоголем жалуются также пользователи социальных сетей. Так, в группе «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте» появилась информация о том, что один из жителей Тобольска отравился водкой, купленной в ларьке. «Эту паленую водку из-под прилавка продают в магазине по ул. Гагарина. Предлагают только в вечернее и ночное время. Нетрезвым, и тем, кого знают. Отравился наш брат, еле выжил. Неделю рвало, не мог подняться, перепугал всех. Выпил половину одной бутылки», — сообщил анонимный автор публикации.
Комментарии правоохранительных структур ожидаются. В адрес регионального управления Роспотребнадзора Тюменской области направлен письменный запрос.
Ранее агентство писало о том, что в начале января 2022 года в Тюмени произошло массовое отравление паленой водкой, жертвами которого не менее 17 человек. От употребления суррогатного алкоголя из этой же партии скончались также несколько жителей ХМАО.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.