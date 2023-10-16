В Тюменской области вырос риск отравиться паленой водкой

Тюменские магазины тайно продают покупателям паленую водку

17 октября 2023 в 16:36 Размер текста - 17 +

В магазинах Тюмени и Тобольска тайно продают водку сомнительного качества Фото: Денис Моргунов © URA.RU Владельцы небольших магазинов формата «у дома» Тюмени и Тобольска (Тюменская область) незаконно продают в своих торговых точках алкогольные напитки неизвестного происхождения. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Торгуют из-под полы. То есть, на прилавках в магазинах алкоголь не стоит. Паленую водку в таких торговых точках продают только тем, кого знают в лицо. При этом, у предпринимателей отсутствуют лицензии на продажу алкоголя», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. На нелегальных торговцев паленым алкоголем жалуются также пользователи социальных сетей. Так, в группе «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте» появилась информация о том, что один из жителей Тобольска отравился водкой, купленной в ларьке. «Эту паленую водку из-под прилавка продают в магазине по ул. Гагарина. Предлагают только в вечернее и ночное время. Нетрезвым, и тем, кого знают. Отравился наш брат, еле выжил. Неделю рвало, не мог подняться, перепугал всех. Выпил половину одной бутылки», — сообщил анонимный автор публикации. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. В адрес регионального управления Роспотребнадзора Тюменской области направлен письменный запрос. Ранее агентство писало о том, что в начале января 2022 года в Тюмени произошло массовое отравление паленой водкой, жертвами которого не менее 17 человек. От употребления суррогатного алкоголя из этой же партии скончались также несколько жителей ХМАО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владельцы небольших магазинов формата «у дома» Тюмени и Тобольска (Тюменская область) незаконно продают в своих торговых точках алкогольные напитки неизвестного происхождения. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Торгуют из-под полы. То есть, на прилавках в магазинах алкоголь не стоит. Паленую водку в таких торговых точках продают только тем, кого знают в лицо. При этом, у предпринимателей отсутствуют лицензии на продажу алкоголя», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. На нелегальных торговцев паленым алкоголем жалуются также пользователи социальных сетей. Так, в группе «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте» появилась информация о том, что один из жителей Тобольска отравился водкой, купленной в ларьке. «Эту паленую водку из-под прилавка продают в магазине по ул. Гагарина. Предлагают только в вечернее и ночное время. Нетрезвым, и тем, кого знают. Отравился наш брат, еле выжил. Неделю рвало, не мог подняться, перепугал всех. Выпил половину одной бутылки», — сообщил анонимный автор публикации. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. В адрес регионального управления Роспотребнадзора Тюменской области направлен письменный запрос. Ранее агентство писало о том, что в начале января 2022 года в Тюмени произошло массовое отравление паленой водкой, жертвами которого не менее 17 человек. От употребления суррогатного алкоголя из этой же партии скончались также несколько жителей ХМАО.