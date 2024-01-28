Оленеводам из соседних регионов не дадут топтать земли ЯНАО

На территориях ямальских заказников ограничат выпас домашнего оленя

Ограничения касаются прежде всего стад из соседних регионов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На территории Верхнеполуйского и Собты-Юганского заказников установлена предельная численность поголовья домашнего оленя, которое может находиться на охраняемых землях без ущерба для местной флоры и фауны. Ограничения касаются прежде всего стад из соседних регионов, которые в последние годы все чаще стали заходить на ямальские ООПТ, сообщают в пресс-службе правительства округа.

«На основании научных данных в двух заказниках вводятся корректировки предельной численности одновременно выпасаемых оленей. В Верхнеполуйском заказнике с 1 мая по 30 октября допускается одновременное нахождение 3100 голов. С 1 ноября по 30 апреля — 1500 голов северного оленя. В Собты-Юганском заказнике ограничения составляют 5900 и 2100 голов соответственно. <…> Ограничения в первую очередь направлены на представителей других регионов, стада которых все чаще стали заходить на ямальские ООПТ», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте правительства.

Из-за большого количества оленей земли и произрастающий на них ягель неизбежно деградируют. «Рискам подвергается и популяция животных, в том числе и краснокнижных. Они могут просто покидать территорию заказников, пугаясь большого числа оленей. И это лишь малая часть тех негативных последствий, которые могут появиться, наша задача сохранить заповедные места нашего округа», — цитирует источник пояснения и. о. начальника управления охраны животного мира департамента природных ресурсов Виталия Борисюка.

Ранее URA.RU сообщало о конфликтах между оленеводами ЯНАО и Красноярского края. Единственным решением в данном случае могут быть только договоренности между представителями двух субъектов.