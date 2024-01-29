Экономика Министр Силуанов и помощник Путина станут кураторами Сбербанка Министра Силуанова и помощника Путина выдвинули в наблюдательный совет Сбера 29 января 2024 в 18:31 Размер текста - 17 + Антону Силуанову предложили место в наблюдательном совете Сбербанка Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр финансов РФ Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Чернышенко выдвинуты в наблюдательный совет Сбербанка. Об этом сообщается в распоряжении правительства России. «Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в наблюдательный совет публичного акционерного общества „Сбербанк России“ (город Москва) согласно приложению», — приводит ТАСС заявление кабмина. В списке также значатся помощник президента РФ Максим Орешкин и заместитель Силуанова Владимир Колычев. Официально Сбер не будет публиковать состав наблюдательного совета, уточнили в ТАСС. Ранее Сбербанк сообщал, что переизбрал состав наблюдательного совета в прежнем составе. Основным акционером банка является правительства. Кабмину принадлежат 52,32% обыкновенных акций плюс одна акция в уставном капитале. Министр финансов РФ Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Чернышенко выдвинуты в наблюдательный совет Сбербанка. Об этом сообщается в распоряжении правительства России. «Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в наблюдательный совет публичного акционерного общества „Сбербанк России“ (город Москва) согласно приложению», — приводит ТАСС заявление кабмина. В списке также значатся помощник президента РФ Максим Орешкин и заместитель Силуанова Владимир Колычев. Официально Сбер не будет публиковать состав наблюдательного совета, уточнили в ТАСС. Ранее Сбербанк сообщал, что переизбрал состав наблюдательного совета в прежнем составе. Основным акционером банка является правительства. Кабмину принадлежат 52,32% обыкновенных акций плюс одна акция в уставном капитале. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям