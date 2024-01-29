Министр Силуанов и помощник Путина станут кураторами Сбербанка

Министра Силуанова и помощника Путина выдвинули в наблюдательный совет Сбера
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Гайдаровский форум-2018. Второй день. Москва, силуанов антон, портрет
Антону Силуанову предложили место в наблюдательном совете Сбербанка Фото:

Министр финансов РФ Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Чернышенко выдвинуты в наблюдательный совет Сбербанка. Об этом сообщается в распоряжении правительства России.

«Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в наблюдательный совет публичного акционерного общества „Сбербанк России“ (город Москва) согласно приложению», — приводит ТАСС заявление кабмина. В списке также значатся помощник президента РФ Максим Орешкин и заместитель Силуанова Владимир Колычев. Официально Сбер не будет публиковать состав наблюдательного совета, уточнили в ТАСС.

Ранее Сбербанк сообщал, что переизбрал состав наблюдательного совета в прежнем составе. Основным акционером банка является правительства. Кабмину принадлежат 52,32% обыкновенных акций плюс одна акция в уставном капитале.

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Министр финансов РФ Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Чернышенко выдвинуты в наблюдательный совет Сбербанка. Об этом сообщается в распоряжении правительства России. «Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в наблюдательный совет публичного акционерного общества „Сбербанк России“ (город Москва) согласно приложению», — приводит ТАСС заявление кабмина. В списке также значатся помощник президента РФ Максим Орешкин и заместитель Силуанова Владимир Колычев. Официально Сбер не будет публиковать состав наблюдательного совета, уточнили в ТАСС. Ранее Сбербанк сообщал, что переизбрал состав наблюдательного совета в прежнем составе. Основным акционером банка является правительства. Кабмину принадлежат 52,32% обыкновенных акций плюс одна акция в уставном капитале.
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