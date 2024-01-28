28 января 2024
27 января 2024

В ЯНАО прилетел министр по развитию Арктики Чекунков

Артюхов встретил Чекункова в аэропорту Салехарда
© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Чекунков, Солодов Догузова. Санкт-Петербург, чекунков алексей
Алексей Чекунков прилетел в ЯНАО и встретился с Дмитрием Артюховым Фото:

В Салехард (ЯНАО) прилетел министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. В аэропорту его встретил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«На Ямал прибыл министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. В аэропорту Салехарда его встретил Дмитрий Артюхов», — сообщает пресс-служба окружного правительства в telegram-канале «Пул 89».

Министр осмотрит, как идет строительство нового микрорайона Обдорский, совместно с губернатором проработают мастер-планы опорных городов Арктической зоны. Также он поучаствует в церемонии открытия Года детства на Ямале.

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В Салехард (ЯНАО) прилетел министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. В аэропорту его встретил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, сообщает пресс-служба окружного правительства. «На Ямал прибыл министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. В аэропорту Салехарда его встретил Дмитрий Артюхов», — сообщает пресс-служба окружного правительства в telegram-канале «Пул 89». Министр осмотрит, как идет строительство нового микрорайона Обдорский, совместно с губернатором проработают мастер-планы опорных городов Арктической зоны. Также он поучаствует в церемонии открытия Года детства на Ямале.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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