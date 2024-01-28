В ЯНАО прилетел министр по развитию Арктики Чекунков

Артюхов встретил Чекункова в аэропорту Салехарда

29 января 2024 в 19:23 Размер текста - 17 +

Алексей Чекунков прилетел в ЯНАО и встретился с Дмитрием Артюховым Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Салехард (ЯНАО) прилетел министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. В аэропорту его встретил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, сообщает пресс-служба окружного правительства. «На Ямал прибыл министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. В аэропорту Салехарда его встретил Дмитрий Артюхов», — сообщает пресс-служба окружного правительства в telegram-канале «Пул 89». Министр осмотрит, как идет строительство нового микрорайона Обдорский, совместно с губернатором проработают мастер-планы опорных городов Арктической зоны. Также он поучаствует в церемонии открытия Года детства на Ямале.

В Салехард (ЯНАО) прилетел министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. В аэропорту его встретил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, сообщает пресс-служба окружного правительства. «На Ямал прибыл министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. В аэропорту Салехарда его встретил Дмитрий Артюхов», — сообщает пресс-служба окружного правительства в telegram-канале «Пул 89». Министр осмотрит, как идет строительство нового микрорайона Обдорский, совместно с губернатором проработают мастер-планы опорных городов Арктической зоны. Также он поучаствует в церемонии открытия Года детства на Ямале.