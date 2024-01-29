Владимир Путин привез Александра Лукашенко на заседание
Президент РФ Владимир Путин лично привез белорусского лидера Александра Лукашенко на заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства в Константиновском дворце. Об этом сообщила интернет-газета «Фонтанка».
«Три дня по Стрельне так и передвигаются. Путин за рулем, Лукашенко на переднем пассажирском», — написали в telegram-канале «Фонтанки». В сети также распространили видео, как лидеры государств выходят с передних мест автомобиля.
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