Политика Путин лично привез Лукашенко на авто на заседание госсовета Союзного государства. Видео 29 января 2024 в 20:41 Размер текста - 17 + Владимир Путин привез Александра Лукашенко на заседание Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин лично привез белорусского лидера Александра Лукашенко на заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства в Константиновском дворце. Об этом сообщила интернет-газета «Фонтанка». «Три дня по Стрельне так и передвигаются. Путин за рулем, Лукашенко на переднем пассажирском», — написали в telegram-канале «Фонтанки». В сети также распространили видео, как лидеры государств выходят с передних мест автомобиля. Президент РФ Владимир Путин лично привез белорусского лидера Александра Лукашенко на заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства в Константиновском дворце. Об этом сообщила интернет-газета «Фонтанка». «Три дня по Стрельне так и передвигаются. Путин за рулем, Лукашенко на переднем пассажирском», — написали в telegram-канале «Фонтанки». В сети также распространили видео, как лидеры государств выходят с передних мест автомобиля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям