Путин лично привез Лукашенко на авто на заседание госсовета Союзного государства. Видео

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир, лукашенко александр
Владимир Путин привез Александра Лукашенко на заседание Фото:

Президент РФ Владимир Путин лично привез белорусского лидера Александра Лукашенко на заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства в Константиновском дворце. Об этом сообщила интернет-газета «Фонтанка».

«Три дня по Стрельне так и передвигаются. Путин за рулем, Лукашенко на переднем пассажирском», — написали в telegram-канале «Фонтанки». В сети также распространили видео, как лидеры государств выходят с передних мест автомобиля.

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Президент РФ Владимир Путин лично привез белорусского лидера Александра Лукашенко на заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства в Константиновском дворце. Об этом сообщила интернет-газета «Фонтанка». «Три дня по Стрельне так и передвигаются. Путин за рулем, Лукашенко на переднем пассажирском», — написали в telegram-канале «Фонтанки». В сети также распространили видео, как лидеры государств выходят с передних мест автомобиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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