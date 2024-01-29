29 января 2024

Илон Маск сообщил о первом успешном чипировании человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Илон Маск заявил об успешном испытании чипов Neuralink Фото:

Первый в истории человек успешно прошел процедуру по вживлению импланта Neuralink в головной мозг. Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск.

«Первый человек вчера получил имплант от Neuralink. Он хорошо восстанавливается (после операции — прим. URA.RU)», — написал Маск в своем аккаунте в соцсети Х. Бизнесмен заявил, что первые данные о работе устройства показывают «многообещающие результаты».

Neuralink получила в 2023 году разрешение на проведение клинических испытаний на людях. Осенью компания объявила набор добровольцев для испытаний по вживлению имплантатов в мозг. Согласно заявлениям Маска, такие имплантаты могут помочь устранить последствия травм головного и спинного мозга, чтобы парализованные люди могли снова двигаться. В дальнейшем компания планирует создавать протезы, которые и будут контролироваться посредством чипов Neuralink. Также Маск отмечал, что его технологии позволят управлять уровнем гормонов.

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Первый в истории человек успешно прошел процедуру по вживлению импланта Neuralink в головной мозг. Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск. «Первый человек вчера получил имплант от Neuralink. Он хорошо восстанавливается (после операции — прим. URA.RU)», — написал Маск в своем аккаунте в соцсети Х. Бизнесмен заявил, что первые данные о работе устройства показывают «многообещающие результаты». Neuralink получила в 2023 году разрешение на проведение клинических испытаний на людях. Осенью компания объявила набор добровольцев для испытаний по вживлению имплантатов в мозг. Согласно заявлениям Маска, такие имплантаты могут помочь устранить последствия травм головного и спинного мозга, чтобы парализованные люди могли снова двигаться. В дальнейшем компания планирует создавать протезы, которые и будут контролироваться посредством чипов Neuralink. Также Маск отмечал, что его технологии позволят управлять уровнем гормонов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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