Илон Маск сообщил о первом успешном чипировании человека

30 января 2024 в 04:29 Размер текста - 17 +

Илон Маск заявил об успешном испытании чипов Neuralink Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Первый в истории человек успешно прошел процедуру по вживлению импланта Neuralink в головной мозг. Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск. «Первый человек вчера получил имплант от Neuralink. Он хорошо восстанавливается (после операции — прим. URA.RU)», — написал Маск в своем аккаунте в соцсети Х. Бизнесмен заявил, что первые данные о работе устройства показывают «многообещающие результаты». Neuralink получила в 2023 году разрешение на проведение клинических испытаний на людях. Осенью компания объявила набор добровольцев для испытаний по вживлению имплантатов в мозг. Согласно заявлениям Маска, такие имплантаты могут помочь устранить последствия травм головного и спинного мозга, чтобы парализованные люди могли снова двигаться. В дальнейшем компания планирует создавать протезы, которые и будут контролироваться посредством чипов Neuralink. Также Маск отмечал, что его технологии позволят управлять уровнем гормонов.

Первый в истории человек успешно прошел процедуру по вживлению импланта Neuralink в головной мозг. Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск. «Первый человек вчера получил имплант от Neuralink. Он хорошо восстанавливается (после операции — прим. URA.RU)», — написал Маск в своем аккаунте в соцсети Х. Бизнесмен заявил, что первые данные о работе устройства показывают «многообещающие результаты». Neuralink получила в 2023 году разрешение на проведение клинических испытаний на людях. Осенью компания объявила набор добровольцев для испытаний по вживлению имплантатов в мозг. Согласно заявлениям Маска, такие имплантаты могут помочь устранить последствия травм головного и спинного мозга, чтобы парализованные люди могли снова двигаться. В дальнейшем компания планирует создавать протезы, которые и будут контролироваться посредством чипов Neuralink. Также Маск отмечал, что его технологии позволят управлять уровнем гормонов.