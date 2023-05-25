Компании Илона Маска разрешили испытывать чипы на людях

26 мая 2023 в 04:35 Размер текста - 17 +

FDA одобрило клинические испытания по внедрению чипов людям Фото: Александр Мамаев © URA.RU Компания по производству чипов для мозга Neuralink, принадлежащая Илону Маску, получила разрешение на клинические испытания на людях. Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило заявку компании спустя год. «Мы рады сообщить, что получили разрешение FDA на начало клинических исследований на людях. Это результат невероятной работы команды Neuralink в тесном сотрудничестве с FDA представляет собой важный первый шаг, который однажды позволит нашей технологии помочь многим людям», — рассказала компания в Twitter. Ранее URA.RU сообщало о намерении Neuralink начать имплантацию вычислительного чипа размером с монету в пациентов-людей. Компания уже испытывала свой чип, внедрив его в мозг обезьяны.

Компания по производству чипов для мозга Neuralink, принадлежащая Илону Маску, получила разрешение на клинические испытания на людях. Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило заявку компании спустя год. «Мы рады сообщить, что получили разрешение FDA на начало клинических исследований на людях. Это результат невероятной работы команды Neuralink в тесном сотрудничестве с FDA представляет собой важный первый шаг, который однажды позволит нашей технологии помочь многим людям», — рассказала компания в Twitter. Ранее URA.RU сообщало о намерении Neuralink начать имплантацию вычислительного чипа размером с монету в пациентов-людей. Компания уже испытывала свой чип, внедрив его в мозг обезьяны.