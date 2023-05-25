25 мая 2023

Компании Илона Маска разрешили испытывать чипы на людях

© Служба новостей «URA.RU»
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RAE-2015. Russia Arms Expo-2015. Первый день. Нижний Тагил, микрочип
FDA одобрило клинические испытания по внедрению чипов людям Фото:

Компания по производству чипов для мозга Neuralink, принадлежащая Илону Маску, получила разрешение на клинические испытания на людях. Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило заявку компании спустя год.

«Мы рады сообщить, что получили разрешение FDA на начало клинических исследований на людях. Это результат невероятной работы команды Neuralink в тесном сотрудничестве с FDA представляет собой важный первый шаг, который однажды позволит нашей технологии помочь многим людям», — рассказала компания в Twitter.

Ранее URA.RU сообщало о намерении Neuralink начать имплантацию вычислительного чипа размером с монету в пациентов-людей. Компания уже испытывала свой чип, внедрив его в мозг обезьяны.

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Компания по производству чипов для мозга Neuralink, принадлежащая Илону Маску, получила разрешение на клинические испытания на людях. Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило заявку компании спустя год. «Мы рады сообщить, что получили разрешение FDA на начало клинических исследований на людях. Это результат невероятной работы команды Neuralink в тесном сотрудничестве с FDA представляет собой важный первый шаг, который однажды позволит нашей технологии помочь многим людям», — рассказала компания в Twitter. Ранее URA.RU сообщало о намерении Neuralink начать имплантацию вычислительного чипа размером с монету в пациентов-людей. Компания уже испытывала свой чип, внедрив его в мозг обезьяны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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