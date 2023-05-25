Компании Илона Маска разрешили испытывать чипы на людях

Компания по производству чипов для мозга Neuralink, принадлежащая Илону Маску, получила разрешение на клинические испытания на людях. Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило заявку компании спустя год.
«Мы рады сообщить, что получили разрешение FDA на начало клинических исследований на людях. Это результат невероятной работы команды Neuralink в тесном сотрудничестве с FDA представляет собой важный первый шаг, который однажды позволит нашей технологии помочь многим людям», — рассказала компания в Twitter.
Ранее URA.RU сообщало о намерении Neuralink начать имплантацию вычислительного чипа размером с монету в пациентов-людей. Компания уже испытывала свой чип, внедрив его в мозг обезьяны.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!