Бизнесмен из ЯНАО взял предоплату с клиентов на сотни тысяч рублей и исчез

30 января 2024 в 03:12 Размер текста - 17 +

Клиенты внесли предоплату за мебель, но так ее не получили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Владелец мебельной фирмы «Exclusive mebel» из Муравленко взял предоплату с нескольких десятков клиентов, но перестал выходить на связь, а потом и вовсе уехал из города. В соцсети одна из обманутых клиенток разместила пост и призвала всех пострадавших обратиться в правоохранительные органы. «Отзовитесь кто ожидает готовность своего заказа из города Муравленко „Exclusive mebel“. Начальник данного салона вчера свернул свой цех и офис и уехал, взяв с людей огромные суммы предоплат. Думаю, стоит написать заявление по данному факту», — сообщается в telegram-канале «Губкинский.com». Так в числе обманутых оказались жители Губкинского, Ханымея и Муравленко. Некоторые из них внесли предоплату в размере 650 тысяч рублей. После появления поста ямальцы стали обращаться с заявлениями в полицию, так как опасаются, что предприниматель покинет страну. Бизнесмен вызвал доверие, так как фирму открыл при поддержке властей округа, получив денежный грант, добавили пострадавшие. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.

Владелец мебельной фирмы «Exclusive mebel» из Муравленко взял предоплату с нескольких десятков клиентов, но перестал выходить на связь, а потом и вовсе уехал из города. В соцсети одна из обманутых клиенток разместила пост и призвала всех пострадавших обратиться в правоохранительные органы. «Отзовитесь кто ожидает готовность своего заказа из города Муравленко „Exclusive mebel“. Начальник данного салона вчера свернул свой цех и офис и уехал, взяв с людей огромные суммы предоплат. Думаю, стоит написать заявление по данному факту», — сообщается в telegram-канале «Губкинский.com». Так в числе обманутых оказались жители Губкинского, Ханымея и Муравленко. Некоторые из них внесли предоплату в размере 650 тысяч рублей. После появления поста ямальцы стали обращаться с заявлениями в полицию, так как опасаются, что предприниматель покинет страну. Бизнесмен вызвал доверие, так как фирму открыл при поддержке властей округа, получив денежный грант, добавили пострадавшие. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.