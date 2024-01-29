29 января 2024
28 января 2024
27 января 2024

Бизнесмен из ЯНАО взял предоплату с клиентов на сотни тысяч рублей и исчез

© Служба новостей «URA.RU»
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Клиенты внесли предоплату за мебель, но так ее не получили Фото:

Владелец мебельной фирмы «Exclusive mebel» из Муравленко взял предоплату с нескольких десятков клиентов, но перестал выходить на связь, а потом и вовсе уехал из города. В соцсети одна из обманутых клиенток разместила пост и призвала всех пострадавших обратиться в правоохранительные органы.

«Отзовитесь кто ожидает готовность своего заказа из города Муравленко „Exclusive mebel“. Начальник данного салона вчера свернул свой цех и офис и уехал, взяв с людей огромные суммы предоплат. Думаю, стоит написать заявление по данному факту», — сообщается в telegram-канале «Губкинский.com».

Так в числе обманутых оказались жители Губкинского, Ханымея и Муравленко. Некоторые из них внесли предоплату в размере 650 тысяч рублей. После появления поста ямальцы стали обращаться с заявлениями в полицию, так как опасаются, что предприниматель покинет страну. Бизнесмен вызвал доверие, так как фирму открыл при поддержке властей округа, получив денежный грант, добавили пострадавшие.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.

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Владелец мебельной фирмы «Exclusive mebel» из Муравленко взял предоплату с нескольких десятков клиентов, но перестал выходить на связь, а потом и вовсе уехал из города. В соцсети одна из обманутых клиенток разместила пост и призвала всех пострадавших обратиться в правоохранительные органы. «Отзовитесь кто ожидает готовность своего заказа из города Муравленко „Exclusive mebel“. Начальник данного салона вчера свернул свой цех и офис и уехал, взяв с людей огромные суммы предоплат. Думаю, стоит написать заявление по данному факту», — сообщается в telegram-канале «Губкинский.com». Так в числе обманутых оказались жители Губкинского, Ханымея и Муравленко. Некоторые из них внесли предоплату в размере 650 тысяч рублей. После появления поста ямальцы стали обращаться с заявлениями в полицию, так как опасаются, что предприниматель покинет страну. Бизнесмен вызвал доверие, так как фирму открыл при поддержке властей округа, получив денежный грант, добавили пострадавшие. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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