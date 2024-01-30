Режиссер Михалков высказался о Пугачевой и других уехавших из России звездах

Режиссер Михалков: Алла Пугачева не вернет свое положение, если вернется в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, михалков никита
Никита Михалков считает, что Алла Пугачева не сможет вернуть прежнее положение в российском обществе Фото:

Российский режиссер Никита Михалков уверен, что певица Алла Пугачева уже никогда не сможет занять то положение в обществе, которое занимала до своего отъезда из страны после начала спецоперации РФ на Украине. Об этом он рассказал в интервью журналистам. Также Михалков высказался и о других артистах.

«Никогда. То же место, которое [Алла Пугачева — прим. URA.RU] занимала, она не займет никогда», — подчеркнул Никита Михалков, отвечая на вопрос о том, способна ли певица вернуть положение в глазах общества, которое занимала до своего отъезда из России. Его слова передает ТАСС.

В качестве обратного примера Михалков привел в пример актрису Ирину Горбачеву, которая в начале СВО выступала против операции. Однако недавно она дала интервью, где рассказала, что спустя время переосмыслила свое мировоззрение и теперь целиком поддерживает действия РФ. И Михалков признал, что искренне готов работать с Горбачевой, так как ей верит.

Также режиссер высказал свое сожаление о том, что Россию покинул комик Семен Слепаков (признан в РФ иноагентом). Михалков признает, что тот талантливый человек. Но теперь он не сможет реализовать себя как творческого человека, как актера и режиссера.

Недавно у Михалкова был удален канал на YouTube «Бесогон TV», передает «Царьград». Режиссер подчеркнул, что был готов к этому и уже давно перешел на российские ресурсы. Режиссер также ответил на обвинения в свою сторону, связанные с тем, что тот «донес» российскому президенту Владимиру Путину о проведении «голой вечеринки» в Москве, назвав их недостоверными. Что касается Пугачевой, она покинула Россию с начала спецоперации на Украине. Недавно ее не пустили в Индонезию, передают «Дни.ру».

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Российский режиссер Никита Михалков уверен, что певица Алла Пугачева уже никогда не сможет занять то положение в обществе, которое занимала до своего отъезда из страны после начала спецоперации РФ на Украине. Об этом он рассказал в интервью журналистам. Также Михалков высказался и о других артистах. «Никогда. То же место, которое [Алла Пугачева — прим. URA.RU] занимала, она не займет никогда», — подчеркнул Никита Михалков, отвечая на вопрос о том, способна ли певица вернуть положение в глазах общества, которое занимала до своего отъезда из России. Его слова передает ТАСС. В качестве обратного примера Михалков привел в пример актрису Ирину Горбачеву, которая в начале СВО выступала против операции. Однако недавно она дала интервью, где рассказала, что спустя время переосмыслила свое мировоззрение и теперь целиком поддерживает действия РФ. И Михалков признал, что искренне готов работать с Горбачевой, так как ей верит. Также режиссер высказал свое сожаление о том, что Россию покинул комик Семен Слепаков (признан в РФ иноагентом). Михалков признает, что тот талантливый человек. Но теперь он не сможет реализовать себя как творческого человека, как актера и режиссера. Недавно у Михалкова был удален канал на YouTube «Бесогон TV», передает «Царьград». Режиссер подчеркнул, что был готов к этому и уже давно перешел на российские ресурсы. Режиссер также ответил на обвинения в свою сторону, связанные с тем, что тот «донес» российскому президенту Владимиру Путину о проведении «голой вечеринки» в Москве, назвав их недостоверными. Что касается Пугачевой, она покинула Россию с начала спецоперации на Украине. Недавно ее не пустили в Индонезию, передают «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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