Пять жителей Челябинской области вошли в число доверенных лиц Путина

30 января 2024 в 10:05 Размер текста - 17 +

В числе 198 доверенных лиц Владимира Путина — пять из Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Пятеро челябинцев вошли в список доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина, зарегистрированный Центральной избирательной комиссией. Об этом сообщил 30 января председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко. «Вчера ЦИК России зарегистрировала доверенных лиц кандидата на должность президента Владимира Путина в количестве 198 человек. В их числе пять жителей Челябинской области», — написал Дейнеко в своем telegram-канале. Среди доверенных лиц председатель комиссии областной общественной палаты по патриотическому воспитанию, ветеранскому наставничеству и добровольчеству Елена Скорнякова, зампред комиссии по развитию информационного общества Юрий Болдырев, председатель Федерации профсоюзов региона Олег Екимов, глава областного отделения «Движения первых» Светлана Буравова и президент Фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян. В соответствии с требованиями законодательства, Болдырев, Екимов и Скорнякова приостановят полномочия в Общественной палате. После проведения выборов они смогут вернуться к исполнению полномочий. Владимир Путин зарегистрирован в качестве кандидата на должность президента России 29 января. Рассмотрев представленные его избирательным штабом 315 тысяч подписей и приложенные к ним документы, Центральная избирательная комиссия РФ 29 января единогласно приняла решение зарегистрировать его в качестве кандидата, сделав его полноправным участником предвыборной гонки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пятеро челябинцев вошли в список доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина, зарегистрированный Центральной избирательной комиссией. Об этом сообщил 30 января председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко. «Вчера ЦИК России зарегистрировала доверенных лиц кандидата на должность президента Владимира Путина в количестве 198 человек. В их числе пять жителей Челябинской области», — написал Дейнеко в своем telegram-канале. Среди доверенных лиц председатель комиссии областной общественной палаты по патриотическому воспитанию, ветеранскому наставничеству и добровольчеству Елена Скорнякова, зампред комиссии по развитию информационного общества Юрий Болдырев, председатель Федерации профсоюзов региона Олег Екимов, глава областного отделения «Движения первых» Светлана Буравова и президент Фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян. В соответствии с требованиями законодательства, Болдырев, Екимов и Скорнякова приостановят полномочия в Общественной палате. После проведения выборов они смогут вернуться к исполнению полномочий. Владимир Путин зарегистрирован в качестве кандидата на должность президента России 29 января. Рассмотрев представленные его избирательным штабом 315 тысяч подписей и приложенные к ним документы, Центральная избирательная комиссия РФ 29 января единогласно приняла решение зарегистрировать его в качестве кандидата, сделав его полноправным участником предвыборной гонки.