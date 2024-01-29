Путин зарегистрирован кандидатом на должность президента

29 января 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

Владимир Путин зарегистрирован кандидатом в президенты России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Владимир Путин зарегистрирован в качестве кандидата на должность президента России. Рассмотрев представленные его избирательным штабом 315 тысяч подписей и приложенные к ним документы, Центральная избирательная комиссия РФ 29 января единогласно приняла решение зарегистрировать Путина в качестве кандидата, сделав его полноправным участником предвыборной гонки. Трансляция велась на сайте ЦИК РФ. Заседание ЦИК открыла председатель Элла Памфилова, озвучив первый вопрос повестки — о регистрации в качестве кандидата в президенты Путина Владимира Владимировича. С результатами проверки документов кандидата выступила секретарь комиссии. «Недействительными признаны 91 подпись из 60 тысяч, отобранных для проверки. Недостоверных подписей не имеется. Предлагается зарегистрировать кандидата», — заявила секретарь Центризбиркома Наталья Бударина. Памфилова предложила комиссии проголосовать, решение о регистрации Путина в качестве кандидата было принято единогласно. Удостоверение зарегистрированного кандидата вручили начальнику избирательного штаба — Владимиру Машкову, который поблагодарил комиссию за проделанную работу и обещал лично передать удостоверение. О том, что значит процедура регистрации кандидата на должность президента, URA.RU рассказал политический юрист, партнер Консалтингового бюро «T&M» Антон Тимченко. Регистрация, приводит нормы закона юрист, этап избирательной кампании, на котором кандидат обретает полноценную политико-правовую субъектность, то есть в широком понимании — становится полноправным участником предвыборной гонки. «Проводить агитацию в СМИ могут именно зарегистрированные кандидаты. Назначать наблюдателей и членов с правом совещательного голоса в избиркомы регионов тоже могут лишь зарегистрированные кандидаты», — назвал он ключевое значение понятия регистрации кандидата. «Наконец, в бюллетене — главном выборном меню, из которого избирателю и предстоит делать выбор в день голосования — указываются фамилии именно зарегистрированных кандидатов», — подчеркнул Тимченко.



Ранее URA.RU сообщали, что в ЦИК РФ из штаба Путина поступили подписи избирателей, собранные в его поддержку. Всего были сданы 315 тысяч подписей из 89 субъектов РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владимир Путин зарегистрирован в качестве кандидата на должность президента России. Рассмотрев представленные его избирательным штабом 315 тысяч подписей и приложенные к ним документы, Центральная избирательная комиссия РФ 29 января единогласно приняла решение зарегистрировать Путина в качестве кандидата, сделав его полноправным участником предвыборной гонки. Трансляция велась на сайте ЦИК РФ. Заседание ЦИК открыла председатель Элла Памфилова, озвучив первый вопрос повестки — о регистрации в качестве кандидата в президенты Путина Владимира Владимировича. С результатами проверки документов кандидата выступила секретарь комиссии. «Недействительными признаны 91 подпись из 60 тысяч, отобранных для проверки. Недостоверных подписей не имеется. Предлагается зарегистрировать кандидата», — заявила секретарь Центризбиркома Наталья Бударина. Памфилова предложила комиссии проголосовать, решение о регистрации Путина в качестве кандидата было принято единогласно. Удостоверение зарегистрированного кандидата вручили начальнику избирательного штаба — Владимиру Машкову, который поблагодарил комиссию за проделанную работу и обещал лично передать удостоверение. О том, что значит процедура регистрации кандидата на должность президента, URA.RU рассказал политический юрист, партнер Консалтингового бюро «T&M» Антон Тимченко. Регистрация, приводит нормы закона юрист, этап избирательной кампании, на котором кандидат обретает полноценную политико-правовую субъектность, то есть в широком понимании — становится полноправным участником предвыборной гонки. «Проводить агитацию в СМИ могут именно зарегистрированные кандидаты. Назначать наблюдателей и членов с правом совещательного голоса в избиркомы регионов тоже могут лишь зарегистрированные кандидаты», — назвал он ключевое значение понятия регистрации кандидата. «Наконец, в бюллетене — главном выборном меню, из которого избирателю и предстоит делать выбор в день голосования — указываются фамилии именно зарегистрированных кандидатов», — подчеркнул Тимченко. Ранее URA.RU сообщали, что в ЦИК РФ из штаба Путина поступили подписи избирателей, собранные в его поддержку. Всего были сданы 315 тысяч подписей из 89 субъектов РФ.