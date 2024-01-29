В ЯНАО бизнесмен получил деньги из окружного бюджета за работу, которую не выполнял

В ЯНАО суд взыскал с предпринимателя незаконно полученные бюджетные средства

30 января 2024 в 11:49 Размер текста - 17 +

Прокуратура ЯНАО помогла взыскать с бизнесмена бюджетные средства Фото: Игорь Пантин © URA.RU Арбитражный суд ЯНАО принял решение взыскать с индивидуального предпринимателя Яна Чумака более полумиллиона рублей, полученных в качестве незаконного обогащения при заключении контракта на работы с Ямальским агроэкономическим колледжем (в настоящее время объединен с Ямальским многопрофильным колледжем — прим. URA.RU). Резолютивная часть решения опубликована на сайте суда. «Суд решил: взыскать с ИП Ян Чумак в пользу государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения „Ямальский многопрофильный колледж“ 399 200 рублей неосновательного обогащения, в виде денежных средств полученных по договору от 23.12.2019 и 117 064 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Всего взыскать — 516 264 рубля 17 копеек», — сообщается в решении Арбитражного суда ЯНАО, опубликованного в картотеке арбитражных дел. Согласно комментарию пресс-службы окружной прокуратуры, предприниматель заключил контракт по монтажу ограждения с Ямальским агроэкономическим колледжем в 2019 году. Уже на следующий день представителями колледжа был подписан акт о приеме выполненных работ, за что бизнесмен получил денежное вознаграждение, которым распорядился по своему усмотрению. По данному факту было возбуждено уголовное дело, а чтобы вернуть денежные средства в бюджет округа, прокуратура в 2023 году подала иск в Арбитражный суд, который полностью удовлетворил требования прокурора. По данным системы СБИС, Чумак зарегистрировал ИП в Салехарде в 2015 году. Компания получает контракты, в том числе и муниципальные. В зимний период работники предприятия занимаются очисткой кровли, в числе клиентов медицинские и образовательные учреждения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Арбитражный суд ЯНАО принял решение взыскать с индивидуального предпринимателя Яна Чумака более полумиллиона рублей, полученных в качестве незаконного обогащения при заключении контракта на работы с Ямальским агроэкономическим колледжем (в настоящее время объединен с Ямальским многопрофильным колледжем — прим. URA.RU). Резолютивная часть решения опубликована на сайте суда. «Суд решил: взыскать с ИП Ян Чумак в пользу государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения „Ямальский многопрофильный колледж“ 399 200 рублей неосновательного обогащения, в виде денежных средств полученных по договору от 23.12.2019 и 117 064 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Всего взыскать — 516 264 рубля 17 копеек», — сообщается в решении Арбитражного суда ЯНАО, опубликованного в картотеке арбитражных дел. Согласно комментарию пресс-службы окружной прокуратуры, предприниматель заключил контракт по монтажу ограждения с Ямальским агроэкономическим колледжем в 2019 году. Уже на следующий день представителями колледжа был подписан акт о приеме выполненных работ, за что бизнесмен получил денежное вознаграждение, которым распорядился по своему усмотрению. По данному факту было возбуждено уголовное дело, а чтобы вернуть денежные средства в бюджет округа, прокуратура в 2023 году подала иск в Арбитражный суд, который полностью удовлетворил требования прокурора. По данным системы СБИС, Чумак зарегистрировал ИП в Салехарде в 2015 году. Компания получает контракты, в том числе и муниципальные. В зимний период работники предприятия занимаются очисткой кровли, в числе клиентов медицинские и образовательные учреждения.