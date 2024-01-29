Пермским бизнесменам, продававшим технический кислород, вынесли второй приговор

30 января 2024 в 12:37 Размер текста - 17 +

Судья Свердловского районного суда огласил приговор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермским бизнесменам Олегу Шашмурину и Сергею Фукалову вынесли повторный приговор. Их обоих отправили в колонию. Дело заново рассматривали в Свердловском районном суде после того, как предыдущее решение отменила апелляционная инстанция. Об этом URA.RU сообщили в суде. «Оба признаны виновными. Шашмурин отправится в колонию на 4 года, Фукалов — на 3. Также они обязаны будут выплатить штраф», — рассказали агентству в суде. Шашмурин на оглашение приговора не явился и уже объявлен в федеральный розыск. Оба бизнесмена поставляли в пермские больницы кислород. Они были уличены в том, что во времена пандемии Covid-19 вместо медицинского кислорода отправляли технический (может содержать различные примеси и не настолько эффективен, как медицинский). Ранее URA.RU cообщало, что в мае 2023 года бизнесменов приговорили к условным срокам, но Пермский краевой суд отменил приговор и направил дело на повторное рассмотрение.

Пермским бизнесменам Олегу Шашмурину и Сергею Фукалову вынесли повторный приговор. Их обоих отправили в колонию. Дело заново рассматривали в Свердловском районном суде после того, как предыдущее решение отменила апелляционная инстанция. Об этом URA.RU сообщили в суде. «Оба признаны виновными. Шашмурин отправится в колонию на 4 года, Фукалов — на 3. Также они обязаны будут выплатить штраф», — рассказали агентству в суде. Шашмурин на оглашение приговора не явился и уже объявлен в федеральный розыск. Оба бизнесмена поставляли в пермские больницы кислород. Они были уличены в том, что во времена пандемии Covid-19 вместо медицинского кислорода отправляли технический (может содержать различные примеси и не настолько эффективен, как медицинский). Ранее URA.RU cообщало, что в мае 2023 года бизнесменов приговорили к условным срокам, но Пермский краевой суд отменил приговор и направил дело на повторное рассмотрение.