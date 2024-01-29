29 января 2024

Пермским бизнесменам, продававшим технический кислород, вынесли второй приговор

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Расулджону Шерматову в суде центрального района. Челябинск, приговор, судья, суд
Судья Свердловского районного суда огласил приговор Фото:

Пермским бизнесменам Олегу Шашмурину и Сергею Фукалову вынесли повторный приговор. Их обоих отправили в колонию. Дело заново рассматривали в Свердловском районном суде после того, как предыдущее решение отменила апелляционная инстанция. Об этом URA.RU сообщили в суде.

«Оба признаны виновными. Шашмурин отправится в колонию на 4 года, Фукалов — на 3. Также они обязаны будут выплатить штраф», — рассказали агентству в суде. Шашмурин на оглашение приговора не явился и уже объявлен в федеральный розыск.

Оба бизнесмена поставляли в пермские больницы кислород. Они были уличены в том, что во времена пандемии Covid-19 вместо медицинского кислорода отправляли технический (может содержать различные примеси и не настолько эффективен, как медицинский). Ранее URA.RU cообщало, что в мае 2023 года бизнесменов приговорили к условным срокам, но Пермский краевой суд отменил приговор и направил дело на повторное рассмотрение.

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Пермским бизнесменам Олегу Шашмурину и Сергею Фукалову вынесли повторный приговор. Их обоих отправили в колонию. Дело заново рассматривали в Свердловском районном суде после того, как предыдущее решение отменила апелляционная инстанция. Об этом URA.RU сообщили в суде. «Оба признаны виновными. Шашмурин отправится в колонию на 4 года, Фукалов — на 3. Также они обязаны будут выплатить штраф», — рассказали агентству в суде. Шашмурин на оглашение приговора не явился и уже объявлен в федеральный розыск. Оба бизнесмена поставляли в пермские больницы кислород. Они были уличены в том, что во времена пандемии Covid-19 вместо медицинского кислорода отправляли технический (может содержать различные примеси и не настолько эффективен, как медицинский). Ранее URA.RU cообщало, что в мае 2023 года бизнесменов приговорили к условным срокам, но Пермский краевой суд отменил приговор и направил дело на повторное рассмотрение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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