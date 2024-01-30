Путин поздравил «Мосфильм» с вековым юбилеем

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Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин поздравил «Мосфильм» с юбилеем Фото:

Российский президент Владимир Путин поздравил со столетним юбилеем киноконцерн «Мосфильм». Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас со знаменательным юбилеем — 100-летием киноконцерна „Мосфильм“. Одна из старейших киностудий страны, „Мосфильм“ по праву гордится своей богатой историей, именами и творческими достижениями выдающихся профессионалов», — отмечается в обращении Владимира Путина. Он отметил достижения режиссеров, актеров и других творческих деятелей, относящихся к «Мосфильму».

Накануне генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров заявил, что не видит развития российского кинематографа. Но он добавил, что нужно продолжать снимать больше отечественного кино, пока действуют западные санкции.

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Российский президент Владимир Путин поздравил со столетним юбилеем киноконцерн «Мосфильм». Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля. «Уважаемые друзья! Поздравляю вас со знаменательным юбилеем — 100-летием киноконцерна „Мосфильм“. Одна из старейших киностудий страны, „Мосфильм“ по праву гордится своей богатой историей, именами и творческими достижениями выдающихся профессионалов», — отмечается в обращении Владимира Путина. Он отметил достижения режиссеров, актеров и других творческих деятелей, относящихся к «Мосфильму». Накануне генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров заявил, что не видит развития российского кинематографа. Но он добавил, что нужно продолжать снимать больше отечественного кино, пока действуют западные санкции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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