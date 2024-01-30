Путин поздравил «Мосфильм» с вековым юбилеем

30 января 2024 в 12:08 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поздравил «Мосфильм» с юбилеем Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский президент Владимир Путин поздравил со столетним юбилеем киноконцерн «Мосфильм». Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля. «Уважаемые друзья! Поздравляю вас со знаменательным юбилеем — 100-летием киноконцерна „Мосфильм“. Одна из старейших киностудий страны, „Мосфильм“ по праву гордится своей богатой историей, именами и творческими достижениями выдающихся профессионалов», — отмечается в обращении Владимира Путина. Он отметил достижения режиссеров, актеров и других творческих деятелей, относящихся к «Мосфильму». Накануне генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров заявил, что не видит развития российского кинематографа. Но он добавил, что нужно продолжать снимать больше отечественного кино, пока действуют западные санкции.

Российский президент Владимир Путин поздравил со столетним юбилеем киноконцерн «Мосфильм». Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля. «Уважаемые друзья! Поздравляю вас со знаменательным юбилеем — 100-летием киноконцерна „Мосфильм“. Одна из старейших киностудий страны, „Мосфильм“ по праву гордится своей богатой историей, именами и творческими достижениями выдающихся профессионалов», — отмечается в обращении Владимира Путина. Он отметил достижения режиссеров, актеров и других творческих деятелей, относящихся к «Мосфильму». Накануне генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров заявил, что не видит развития российского кинематографа. Но он добавил, что нужно продолжать снимать больше отечественного кино, пока действуют западные санкции.