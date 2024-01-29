Глава «Мосфильма» заявил, что не видит успехов в российском кино

29 января 2024 в 10:15 Размер текста - 17 +

Карен Шахназаров не видит развития отечественного кино на сегодняшний день Фото: Владимир Андреев © URA.RU Генеральный директор «Мосфильма», российский режиссер Карен Шахназаров дал понять, что не видит особых успехов в российском кинематографе на сегодняшний день. Однако он подчеркнул, что видит хороший шанс для его популяризации. Об этом он заявил в интервью российским журналистам. «Я не вижу сейчас особых успехов в российском кино. Я думаю, что возник очень хороший шанс для российского кино», — подчеркнул Карен Шахназаров в интервью ТАСС. Он уточнил, что шанс для российского кинематографа заключается в закрытости рынка. В связи с антироссийскими санкциями, в отечественный прокат проходят меньше западных фильмов. Поэтому нужно снимать больше кино, отметил он. Шахназаров добавил, что видимость успеха российского кино на сегодня — это иллюзия. В апреле прошлого года Карен Шахназаров говорил, что западные санкции хорошо сказываются на развитии русской культуры. Раскрывая свой тезис он обратил внимание на факт того, что за последние 30 лет страна начала терять свою культурную самобытность. В 2022 году он же заявлял, что хотел отдать роль в одном из своих фильмов голливудскому актеру Джонни Деппу, передают VSR42.ru.

Генеральный директор «Мосфильма», российский режиссер Карен Шахназаров дал понять, что не видит особых успехов в российском кинематографе на сегодняшний день. Однако он подчеркнул, что видит хороший шанс для его популяризации. Об этом он заявил в интервью российским журналистам. «Я не вижу сейчас особых успехов в российском кино. Я думаю, что возник очень хороший шанс для российского кино», — подчеркнул Карен Шахназаров в интервью ТАСС. Он уточнил, что шанс для российского кинематографа заключается в закрытости рынка. В связи с антироссийскими санкциями, в отечественный прокат проходят меньше западных фильмов. Поэтому нужно снимать больше кино, отметил он. Шахназаров добавил, что видимость успеха российского кино на сегодня — это иллюзия. В апреле прошлого года Карен Шахназаров говорил, что западные санкции хорошо сказываются на развитии русской культуры. Раскрывая свой тезис он обратил внимание на факт того, что за последние 30 лет страна начала терять свою культурную самобытность. В 2022 году он же заявлял, что хотел отдать роль в одном из своих фильмов голливудскому актеру Джонни Деппу, передают VSR42.ru.