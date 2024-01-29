Крановщик из Березников рассказал, на что потратит миллион рублей, которые выиграл в лотерею

Житель города Березники Пермского края Александр, выигравший один миллион рублей, решил потратить деньги на покупку собственного жилья. Горожанин признался, что удачу ему принес всего один лотерейный билет, купленный перед Новым годом в киоске. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото».
«Взял в киоске один билет, вытащив его наугад. Я верил, что мне должна улыбнуться удача. И 1 января я внимательно смотрел шоу „Новогодний миллиард“ на НТВ. Зачеркнув последнее число в игровых полях билета, я вскочил от радости! Эмоции не описать! Всем близким я всегда говорил, что лучше купить пару лотерейных билетов, чем тратить деньги на сигареты», — приводит оператор лотереи слова Александра.
В «Столото» уточнили, что счастливчик работает крановщиком, а в свободное время увлекается рыбалкой. Впервые Александр участвовал в лотерее в 2020 году и выиграл 4 000 рублей. Мужчина стал одним из двух жителей Пермского края, кому посчастливилось выиграть 1 млн рублей в «Новогоднем миллиарде». Всего же прикамцы купили больше 150 тысяч лотерейных билетов и выиграли суммарно выиграли 30,4 млн рублей.
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