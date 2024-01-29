29 января 2024

В Кургане будут судить женщину, которая 21 год назад задушила цепью знакомого

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу МУП "Прометей". Курган, уголовное дело, судебное заседание, судья, суд, том дела
Следователи передали материалы дела в суд Фото:

Сотрудники Следственного комитета по Курганской области завершили расследование убийства, совершенное жительницей Омска почти 22 года назад. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

«Следственными органами следственного управления СК России по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы города Омска. Тело убитого мужчины было обнаружено в октябре 2002 года в одной из квартир, расположенных по улице Пирогова в Кургане, его товарищами, с которыми он вместе употреблял спиртное», — указано в посте канала «СУ СК России по Курганской области».

Согласно информации от следователей, в 2002 году женщина задушила своего знакомого металлической цепью. Ранее мужчину уже избили товарищи, поэтому он не мог сопротивляться во время убийства. После совершения преступления обвиняемая покинула Курганскую область и вернулась в Омск. Сообщается, что следователи задержали женщину. Материалы дела направлены в суд на рассмотрение.

Ранее URA.RU писало, что Курганский городской суд вынес приговор за убийство, которое совершил гражданин Азербайджанской Республики. Виновного наказали спустя 20 лет после совершения преступления.

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Сотрудники Следственного комитета по Курганской области завершили расследование убийства, совершенное жительницей Омска почти 22 года назад. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «Следственными органами следственного управления СК России по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы города Омска. Тело убитого мужчины было обнаружено в октябре 2002 года в одной из квартир, расположенных по улице Пирогова в Кургане, его товарищами, с которыми он вместе употреблял спиртное», — указано в посте канала «СУ СК России по Курганской области». Согласно информации от следователей, в 2002 году женщина задушила своего знакомого металлической цепью. Ранее мужчину уже избили товарищи, поэтому он не мог сопротивляться во время убийства. После совершения преступления обвиняемая покинула Курганскую область и вернулась в Омск. Сообщается, что следователи задержали женщину. Материалы дела направлены в суд на рассмотрение. Ранее URA.RU писало, что Курганский городской суд вынес приговор за убийство, которое совершил гражданин Азербайджанской Республики. Виновного наказали спустя 20 лет после совершения преступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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