В Кургане будут судить женщину, которая 21 год назад задушила цепью знакомого

Сотрудники Следственного комитета по Курганской области завершили расследование убийства, совершенное жительницей Омска почти 22 года назад. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.
«Следственными органами следственного управления СК России по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы города Омска. Тело убитого мужчины было обнаружено в октябре 2002 года в одной из квартир, расположенных по улице Пирогова в Кургане, его товарищами, с которыми он вместе употреблял спиртное», — указано в посте канала «СУ СК России по Курганской области».
Согласно информации от следователей, в 2002 году женщина задушила своего знакомого металлической цепью. Ранее мужчину уже избили товарищи, поэтому он не мог сопротивляться во время убийства. После совершения преступления обвиняемая покинула Курганскую область и вернулась в Омск. Сообщается, что следователи задержали женщину. Материалы дела направлены в суд на рассмотрение.
Ранее URA.RU писало, что Курганский городской суд вынес приговор за убийство, которое совершил гражданин Азербайджанской Республики. Виновного наказали спустя 20 лет после совершения преступления.
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