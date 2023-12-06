Курганский суд вынес приговор иностранцу за убийство 20-летней давности

Иностранец получил наказание за убийство, совершенное в 2003 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский городской суд вынес приговор за убийство, которое совершил гражданин Азербайджанской Республики. Виновного наказали спустя 20 лет после совершения преступления. Об этом сообщается в официальном telegram-канале судебной системы региона.

«В Курганском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Азербайджанской Республики, обвиняемого в убийстве, совершенном 31 августа 2003 года. Суд признал гражданина Азербайджанской Республики виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание — десять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — указано в посте канала «Правосудие в Зауралье. Объединенная пресс-служба судебной системы Курганской области».

Иностранец совершил преступление из-за возникшей ссоры. Во время конфликта обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего руками и ногами. После этого пострадавшего привезли в больницу, где он и скончался. В посте указано, что после совершения убийства гражданин Азербайджанской Республики покинул Россию. Помимо лишения свободу, иностранец также должен выплатить один миллион рублей родственникам пострадавшего в качестве компенсации.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане следователи через 23 года нашли преступника, убившего женщину пестиком. Сотрудники регионального управления Следственного комитета также сообщили о том, что подозреваемый был задержан.