Курганский суд вынес приговор иностранцу за убийство 20-летней давности

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Судебное заседание по уголовному делу Андрея Шамина. Курган, документы, уголовное дело, зал суда, судебное заседание, судебное дело, бумаги к совещанию, прокурор
Иностранец получил наказание за убийство, совершенное в 2003 году Фото:

Курганский городской суд вынес приговор за убийство, которое совершил гражданин Азербайджанской Республики. Виновного наказали спустя 20 лет после совершения преступления. Об этом сообщается в официальном telegram-канале судебной системы региона.

«В Курганском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Азербайджанской Республики, обвиняемого в убийстве, совершенном 31 августа 2003 года. Суд признал гражданина Азербайджанской Республики виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание — десять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — указано в посте канала «Правосудие в Зауралье. Объединенная пресс-служба судебной системы Курганской области».

Иностранец совершил преступление из-за возникшей ссоры. Во время конфликта обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего руками и ногами. После этого пострадавшего привезли в больницу, где он и скончался. В посте указано, что после совершения убийства гражданин Азербайджанской Республики покинул Россию. Помимо лишения свободу, иностранец также должен выплатить один миллион рублей родственникам пострадавшего в качестве компенсации.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане следователи через 23 года нашли преступника, убившего женщину пестиком. Сотрудники регионального управления Следственного комитета также сообщили о том, что подозреваемый был задержан.

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Курганский городской суд вынес приговор за убийство, которое совершил гражданин Азербайджанской Республики. Виновного наказали спустя 20 лет после совершения преступления. Об этом сообщается в официальном telegram-канале судебной системы региона. «В Курганском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Азербайджанской Республики, обвиняемого в убийстве, совершенном 31 августа 2003 года. Суд признал гражданина Азербайджанской Республики виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание — десять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — указано в посте канала «Правосудие в Зауралье. Объединенная пресс-служба судебной системы Курганской области». Иностранец совершил преступление из-за возникшей ссоры. Во время конфликта обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего руками и ногами. После этого пострадавшего привезли в больницу, где он и скончался. В посте указано, что после совершения убийства гражданин Азербайджанской Республики покинул Россию. Помимо лишения свободу, иностранец также должен выплатить один миллион рублей родственникам пострадавшего в качестве компенсации. Ранее URA.RU писало, что в Кургане следователи через 23 года нашли преступника, убившего женщину пестиком. Сотрудники регионального управления Следственного комитета также сообщили о том, что подозреваемый был задержан.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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