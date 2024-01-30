Лавров: на Западе понимают, что начался срыв их «проекта Украина»

30 января 2024 в 14:07 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров считает, что Запад не способен прекратить поддержку Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU Запад осознает бессмысленность поддержки Украины, но не может ее забросить из-за репутационных рисков, а также с точки зрения экономической выгоды. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, уточнив, что для западных стран поддержка Киева является отдельным проектом. «США — основной донор, за ними следуют ФРГ, Британия, Дания, Польша, Норвегия, Нидерланды, Швеция. <…> Объем финансовой поддержки действительно говорит о многом. О том, насколько важно для Запада не допустить срыва своего „проекта Украина“», — рассказал Сергей Лавров в ходе круглого стола на тему урегулирования ситуации на Украине. Трансляция встречи проходит в telegram-канале ведомства. Министр обозначил, что на Западе уже не могут перестать помогать Украине, так как на кону стоит мировая репутация зарубежных стран. Также они уверены, что не могут проиграть с точки зрения экономической выгоды, подчеркнул Лавров. Лавров также отмечал, что Запад в целом не хочет заканчивать конфликт на Украине. По словам главы ведомства, зарубежные страны рассчитывают на эскалацию ситуации с целью ослабления России. Также министр обозначил тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский «отбился от рук» западных кураторов. Теперь США и Европа думают, как вернуть украинского лидера в сферу своих интересов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запад осознает бессмысленность поддержки Украины, но не может ее забросить из-за репутационных рисков, а также с точки зрения экономической выгоды. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, уточнив, что для западных стран поддержка Киева является отдельным проектом. «США — основной донор, за ними следуют ФРГ, Британия, Дания, Польша, Норвегия, Нидерланды, Швеция. <…> Объем финансовой поддержки действительно говорит о многом. О том, насколько важно для Запада не допустить срыва своего „проекта Украина“», — рассказал Сергей Лавров в ходе круглого стола на тему урегулирования ситуации на Украине. Трансляция встречи проходит в telegram-канале ведомства. Министр обозначил, что на Западе уже не могут перестать помогать Украине, так как на кону стоит мировая репутация зарубежных стран. Также они уверены, что не могут проиграть с точки зрения экономической выгоды, подчеркнул Лавров. Лавров также отмечал, что Запад в целом не хочет заканчивать конфликт на Украине. По словам главы ведомства, зарубежные страны рассчитывают на эскалацию ситуации с целью ослабления России. Также министр обозначил тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский «отбился от рук» западных кураторов. Теперь США и Европа думают, как вернуть украинского лидера в сферу своих интересов.