Лавров: на Западе понимают, что начался срыв их «проекта Украина»

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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, топ, лавров сергей
Сергей Лавров считает, что Запад не способен прекратить поддержку Украины Фото:

Запад осознает бессмысленность поддержки Украины, но не может ее забросить из-за репутационных рисков, а также с точки зрения экономической выгоды. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, уточнив, что для западных стран поддержка Киева является отдельным проектом.

«США — основной донор, за ними следуют ФРГ, Британия, Дания, Польша, Норвегия, Нидерланды, Швеция. <…> Объем финансовой поддержки действительно говорит о многом. О том, насколько важно для Запада не допустить срыва своего „проекта Украина“», — рассказал Сергей Лавров в ходе круглого стола на тему урегулирования ситуации на Украине. Трансляция встречи проходит в telegram-канале ведомства. Министр обозначил, что на Западе уже не могут перестать помогать Украине, так как на кону стоит мировая репутация зарубежных стран. Также они уверены, что не могут проиграть с точки зрения экономической выгоды, подчеркнул Лавров.

Лавров также отмечал, что Запад в целом не хочет заканчивать конфликт на Украине. По словам главы ведомства, зарубежные страны рассчитывают на эскалацию ситуации с целью ослабления России. Также министр обозначил тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский «отбился от рук» западных кураторов. Теперь США и Европа думают, как вернуть украинского лидера в сферу своих интересов.

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Запад осознает бессмысленность поддержки Украины, но не может ее забросить из-за репутационных рисков, а также с точки зрения экономической выгоды. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, уточнив, что для западных стран поддержка Киева является отдельным проектом. «США — основной донор, за ними следуют ФРГ, Британия, Дания, Польша, Норвегия, Нидерланды, Швеция. <…> Объем финансовой поддержки действительно говорит о многом. О том, насколько важно для Запада не допустить срыва своего „проекта Украина“», — рассказал Сергей Лавров в ходе круглого стола на тему урегулирования ситуации на Украине. Трансляция встречи проходит в telegram-канале ведомства. Министр обозначил, что на Западе уже не могут перестать помогать Украине, так как на кону стоит мировая репутация зарубежных стран. Также они уверены, что не могут проиграть с точки зрения экономической выгоды, подчеркнул Лавров. Лавров также отмечал, что Запад в целом не хочет заканчивать конфликт на Украине. По словам главы ведомства, зарубежные страны рассчитывают на эскалацию ситуации с целью ослабления России. Также министр обозначил тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский «отбился от рук» западных кураторов. Теперь США и Европа думают, как вернуть украинского лидера в сферу своих интересов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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