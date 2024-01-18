Лавров: Зеленский отбился от рук западных кураторов

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Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрахим Траоре. Санкт-Петербург, топ, лавров сергей
Сергей Лавров высказался о выборах на Украине Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский все чаще начал отбиваться от рук западных кураторов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, США и Европа пытаются вернуть украинского лидера в русло своих интересов.

«Вопрос выборов на Украине всплывал. Мы слышали, что Запад их рекомендует Зеленскому провести, просчитывает, что избирательная кампания позволит немножко ввести Зеленского в русло своих интересов, так как он все чаще отбивается от рук», — заявил Лавров. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Лавров отметил, что Зеленский отказался проводить выборы на Украине, так как всеми силами пытается удержаться за власть. А Западу, по словам главы МИД, нужно больше гибкости.

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Президент Украины Владимир Зеленский все чаще начал отбиваться от рук западных кураторов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, США и Европа пытаются вернуть украинского лидера в русло своих интересов. «Вопрос выборов на Украине всплывал. Мы слышали, что Запад их рекомендует Зеленскому провести, просчитывает, что избирательная кампания позволит немножко ввести Зеленского в русло своих интересов, так как он все чаще отбивается от рук», — заявил Лавров. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Лавров отметил, что Зеленский отказался проводить выборы на Украине, так как всеми силами пытается удержаться за власть. А Западу, по словам главы МИД, нужно больше гибкости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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