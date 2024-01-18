Лавров: Зеленский отбился от рук западных кураторов

18 января 2024 в 13:34 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров высказался о выборах на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Украины Владимир Зеленский все чаще начал отбиваться от рук западных кураторов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, США и Европа пытаются вернуть украинского лидера в русло своих интересов. «Вопрос выборов на Украине всплывал. Мы слышали, что Запад их рекомендует Зеленскому провести, просчитывает, что избирательная кампания позволит немножко ввести Зеленского в русло своих интересов, так как он все чаще отбивается от рук», — заявил Лавров. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Лавров отметил, что Зеленский отказался проводить выборы на Украине, так как всеми силами пытается удержаться за власть. А Западу, по словам главы МИД, нужно больше гибкости.

Президент Украины Владимир Зеленский все чаще начал отбиваться от рук западных кураторов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, США и Европа пытаются вернуть украинского лидера в русло своих интересов. «Вопрос выборов на Украине всплывал. Мы слышали, что Запад их рекомендует Зеленскому провести, просчитывает, что избирательная кампания позволит немножко ввести Зеленского в русло своих интересов, так как он все чаще отбивается от рук», — заявил Лавров. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Лавров отметил, что Зеленский отказался проводить выборы на Украине, так как всеми силами пытается удержаться за власть. А Западу, по словам главы МИД, нужно больше гибкости.