Лавров: Зеленский отбился от рук западных кураторов

Президент Украины Владимир Зеленский все чаще начал отбиваться от рук западных кураторов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, США и Европа пытаются вернуть украинского лидера в русло своих интересов.
«Вопрос выборов на Украине всплывал. Мы слышали, что Запад их рекомендует Зеленскому провести, просчитывает, что избирательная кампания позволит немножко ввести Зеленского в русло своих интересов, так как он все чаще отбивается от рук», — заявил Лавров. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
Лавров отметил, что Зеленский отказался проводить выборы на Украине, так как всеми силами пытается удержаться за власть. А Западу, по словам главы МИД, нужно больше гибкости.
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