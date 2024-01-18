Лавров раскрыл, что мешает завершить конфликт

Лавров: Запад не хочет завершать конфликт на Украине

18 января 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров сообщил, что западные страны ведут дело к эскалации конфликта на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад не намерен заканчивать конфликт на Украине. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, западные страны создают дополнительные риски для эскалации ситуации. «Запад ведет дело к эскалации украинского кризиса, что создает дополнительные риски», — заявил Лавров на итоговой пресс-конференции. Трансляция идет на телеканале «Росися 24». Лавров подчеркнул, что подталкивание ВСУ к нанесению ударов по Крыму и другим российским регионам означает то, что западные страны не намерены завершать конфликт. Ранее Лавров заявлял, что лидеры стран Запада, говоря о необходимости мирных переговоров по Украине, настаивают на паузе в боевых действиях. По его словам, Запад понимает иллюзорность уничтожения России, передает деловое издание «Взгляд».

Запад не намерен заканчивать конфликт на Украине. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, западные страны создают дополнительные риски для эскалации ситуации. «Запад ведет дело к эскалации украинского кризиса, что создает дополнительные риски», — заявил Лавров на итоговой пресс-конференции. Трансляция идет на телеканале «Росися 24». Лавров подчеркнул, что подталкивание ВСУ к нанесению ударов по Крыму и другим российским регионам означает то, что западные страны не намерены завершать конфликт. Ранее Лавров заявлял, что лидеры стран Запада, говоря о необходимости мирных переговоров по Украине, настаивают на паузе в боевых действиях. По его словам, Запад понимает иллюзорность уничтожения России, передает деловое издание «Взгляд».