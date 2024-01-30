MK.RU: драматурга Александра Гельмана сбила машина в центре Москвы

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Александр Гельман госпитализирован после ДТП в Москве Фото:

Российского драматурга Александра Гельмана сбил автомобиль в центре Москвы. Инцидент произошел, когда 90-летний мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте.

«Инцидент произошел на Тверском бульваре, когда 90-летний Александр Гельман, направляющийся домой от Московского драматического театра имени Пушкина, переходил дорогу возле пешеходного перехода. На пешехода из-за поворота выехала черная машина марки «БМВ», — передает MK.RU. Отмечается, что Гельман совершал переход в неположенном месте. У него диагностирован перелом двух ног. Драматург госпитализирован.

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Российского драматурга Александра Гельмана сбил автомобиль в центре Москвы. Инцидент произошел, когда 90-летний мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте. «Инцидент произошел на Тверском бульваре, когда 90-летний Александр Гельман, направляющийся домой от Московского драматического театра имени Пушкина, переходил дорогу возле пешеходного перехода. На пешехода из-за поворота выехала черная машина марки «БМВ», — передает MK.RU. Отмечается, что Гельман совершал переход в неположенном месте. У него диагностирован перелом двух ног. Драматург госпитализирован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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