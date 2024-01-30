MK.RU: драматурга Александра Гельмана сбила машина в центре Москвы

Александр Гельман госпитализирован после ДТП в Москве
Российского драматурга Александра Гельмана сбил автомобиль в центре Москвы. Инцидент произошел, когда 90-летний мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте.
«Инцидент произошел на Тверском бульваре, когда 90-летний Александр Гельман, направляющийся домой от Московского драматического театра имени Пушкина, переходил дорогу возле пешеходного перехода. На пешехода из-за поворота выехала черная машина марки «БМВ», — передает
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