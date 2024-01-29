29 января 2024

Кунгурскую ледяную пещеру в Пермском крае закрыли из-за угрозы обрушения

© Служба новостей «URA.RU»
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Кунгур, Ледяная пещера. Пермь, пещера, подземное озеро
Экскурсии в Кунгурскую пещеру прекращены Фото:

Одна из главных достопримечательностей Пермского края — Кунгурская ледяная пещера — закроется для посетителей на неопределенный срок. Делается это для «недопущения аварийности и травматизма», говорится в приказе директора компании-оператора экскурсий в пещеру ООО «Сталагмит-Экскурс» Андрея Кобелева.

«С целью недопущения аварийности и травматизма на объекте экскурсионной деятельности „Кунгурская ледяная пещера и Ледяная гора“ приостановить экскурсионное посещение надзорного объекта до устранения замечаний Ростехнадзора», — говорится в тексте документа, опубликованного в соцсетях Кунгурской пещеры. Объект закрывается с 31 января.

К сообщению также прикреплено письмо от Западно-Уральского управления Ростехнадзора, в котором поясняются претензии. В документе говорится, что в пещере в 2023 году учеными выявлены опасные участки обрушения пород, было рекомендовано «произвести оборку свода гротов». При этом руководство компании-оператора в плане мероприятий на 2024 год не предоставило даже перечня опасных зон. Также не разработаны паспорта крепления кровли и установки защитных ограждений. Пока эти замечания не устранят, пещера будет закрыта для посещения.

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Одна из главных достопримечательностей Пермского края — Кунгурская ледяная пещера — закроется для посетителей на неопределенный срок. Делается это для «недопущения аварийности и травматизма», говорится в приказе директора компании-оператора экскурсий в пещеру ООО «Сталагмит-Экскурс» Андрея Кобелева. «С целью недопущения аварийности и травматизма на объекте экскурсионной деятельности „Кунгурская ледяная пещера и Ледяная гора“ приостановить экскурсионное посещение надзорного объекта до устранения замечаний Ростехнадзора», — говорится в тексте документа, опубликованного в соцсетях Кунгурской пещеры. Объект закрывается с 31 января. К сообщению также прикреплено письмо от Западно-Уральского управления Ростехнадзора, в котором поясняются претензии. В документе говорится, что в пещере в 2023 году учеными выявлены опасные участки обрушения пород, было рекомендовано «произвести оборку свода гротов». При этом руководство компании-оператора в плане мероприятий на 2024 год не предоставило даже перечня опасных зон. Также не разработаны паспорта крепления кровли и установки защитных ограждений. Пока эти замечания не устранят, пещера будет закрыта для посещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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