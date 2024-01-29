Пермячке удалось выжить, притворившись мертвой

30 января 2024 в 15:23 Размер текста - 17 +

Преступник ночью проник в дом женщины и пытался ее убить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Горнозаводского округа Пермского края в ночь на 24 января проник в дом местной жительницы и едва не убил ее. Чтобы остаться в живых, женщине пришлось притвориться мертвой. Об этом сообщили пресс-службы краевого ГУ МВД и следственного управления. «Установлено, что в ночь на 24 января пермяк незаконно проник в дом пострадавшей. Там он набросился на спящую женщину, стал ее душить, после чего ранил ножом в шею. Пострадавшая притворилась мертвой и позволила преступнику похитить из дома ценные вещи. Когда нападавший скрылся она обратилась к медикам», — рассказали в правоохранительных органах. Силовики установили личность нападавшего, им оказался 28-летний местный житель. В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас он задержан и отправлен в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.

Житель Горнозаводского округа Пермского края в ночь на 24 января проник в дом местной жительницы и едва не убил ее. Чтобы остаться в живых, женщине пришлось притвориться мертвой. Об этом сообщили пресс-службы краевого ГУ МВД и следственного управления. «Установлено, что в ночь на 24 января пермяк незаконно проник в дом пострадавшей. Там он набросился на спящую женщину, стал ее душить, после чего ранил ножом в шею. Пострадавшая притворилась мертвой и позволила преступнику похитить из дома ценные вещи. Когда нападавший скрылся она обратилась к медикам», — рассказали в правоохранительных органах. Силовики установили личность нападавшего, им оказался 28-летний местный житель. В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас он задержан и отправлен в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.