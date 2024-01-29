29 января 2024

Пермячке удалось выжить, притворившись мертвой

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия по реконструируемому ТЮЗу. 23.01.2014. Екатеринбург, ольшанников антон, аноним, тень, силуэт, тайна, мужчина, инкогнито
Преступник ночью проник в дом женщины и пытался ее убить Фото:

Житель Горнозаводского округа Пермского края в ночь на 24 января проник в дом местной жительницы и едва не убил ее. Чтобы остаться в живых, женщине пришлось притвориться мертвой. Об этом сообщили пресс-службы краевого ГУ МВД и следственного управления.

«Установлено, что в ночь на 24 января пермяк незаконно проник в дом пострадавшей. Там он набросился на спящую женщину, стал ее душить, после чего ранил ножом в шею. Пострадавшая притворилась мертвой и позволила преступнику похитить из дома ценные вещи. Когда нападавший скрылся она обратилась к медикам», — рассказали в правоохранительных органах.

Силовики установили личность нападавшего, им оказался 28-летний местный житель. В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас он задержан и отправлен в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.

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Житель Горнозаводского округа Пермского края в ночь на 24 января проник в дом местной жительницы и едва не убил ее. Чтобы остаться в живых, женщине пришлось притвориться мертвой. Об этом сообщили пресс-службы краевого ГУ МВД и следственного управления. «Установлено, что в ночь на 24 января пермяк незаконно проник в дом пострадавшей. Там он набросился на спящую женщину, стал ее душить, после чего ранил ножом в шею. Пострадавшая притворилась мертвой и позволила преступнику похитить из дома ценные вещи. Когда нападавший скрылся она обратилась к медикам», — рассказали в правоохранительных органах. Силовики установили личность нападавшего, им оказался 28-летний местный житель. В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас он задержан и отправлен в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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