Стало известно, когда в Екатеринбурге запустят трамвай в Солнечный

Трамвайную ветку в екатеринбургский микрорайон Солнечный запустят во второй половине февраля. Такое решение было принято на совещании в мэрии 30 января, сообщил источник URA.RU.
«Маршрут №9 будет курсировать со второй половины февраля», — поделился собеседник. В пресс-службе мэрии не стали комментировать запрос.
Строительство трамвайной ветки в Солнечный стартовало в 2022 году и проходит в два этапа. Протяженность первой ветки составит 1,7 км, а на втором этапе длина трамвайной линии составит уже 3,5 километра. Ветку продлят до улицы Нескучной (вблизи развязки с ЕКАД), на ней появятся еще пять остановок. 23 декабря 2023-го власти запустили другое важное направление — трамвайную ветку в Академический район.
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