Стало известно, когда в Екатеринбурге запустят трамвай в Солнечный

В Екатеринбурге трамвай в Солнечный запустят во второй половине февраля

30 января 2024 в 15:58 Размер текста - 17 +

Трамвайный маршрут №9 поедет в Солнечный во второй половине февраля Фото: Илья Московец © URA.RU Трамвайную ветку в екатеринбургский микрорайон Солнечный запустят во второй половине февраля. Такое решение было принято на совещании в мэрии 30 января, сообщил источник URA.RU. «Маршрут №9 будет курсировать со второй половины февраля», — поделился собеседник. В пресс-службе мэрии не стали комментировать запрос. Строительство трамвайной ветки в Солнечный стартовало в 2022 году и проходит в два этапа. Протяженность первой ветки составит 1,7 км, а на втором этапе длина трамвайной линии составит уже 3,5 километра. Ветку продлят до улицы Нескучной (вблизи развязки с ЕКАД), на ней появятся еще пять остановок. 23 декабря 2023-го власти запустили другое важное направление — трамвайную ветку в Академический район.

Трамвайную ветку в екатеринбургский микрорайон Солнечный запустят во второй половине февраля. Такое решение было принято на совещании в мэрии 30 января, сообщил источник URA.RU. «Маршрут №9 будет курсировать со второй половины февраля», — поделился собеседник. В пресс-службе мэрии не стали комментировать запрос. Строительство трамвайной ветки в Солнечный стартовало в 2022 году и проходит в два этапа. Протяженность первой ветки составит 1,7 км, а на втором этапе длина трамвайной линии составит уже 3,5 километра. Ветку продлят до улицы Нескучной (вблизи развязки с ЕКАД), на ней появятся еще пять остановок. 23 декабря 2023-го власти запустили другое важное направление — трамвайную ветку в Академический район.