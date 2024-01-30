Стало известно, когда в Екатеринбурге запустят трамвай в Солнечный

В Екатеринбурге трамвай в Солнечный запустят во второй половине февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамвайный маршрут №9 поедет в Солнечный во второй половине февраля Фото:

Трамвайную ветку в екатеринбургский микрорайон Солнечный запустят во второй половине февраля. Такое решение было принято на совещании в мэрии 30 января, сообщил источник URA.RU.

«Маршрут №9 будет курсировать со второй половины февраля», — поделился собеседник. В пресс-службе мэрии не стали комментировать запрос.

Строительство трамвайной ветки в Солнечный стартовало в 2022 году и проходит в два этапа. Протяженность первой ветки составит 1,7 км, а на втором этапе длина трамвайной линии составит уже 3,5 километра. Ветку продлят до улицы Нескучной (вблизи развязки с ЕКАД), на ней появятся еще пять остановок. 23 декабря 2023-го власти запустили другое важное направление — трамвайную ветку в Академический район.

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Трамвайную ветку в екатеринбургский микрорайон Солнечный запустят во второй половине февраля. Такое решение было принято на совещании в мэрии 30 января, сообщил источник URA.RU. «Маршрут №9 будет курсировать со второй половины февраля», — поделился собеседник. В пресс-службе мэрии не стали комментировать запрос. Строительство трамвайной ветки в Солнечный стартовало в 2022 году и проходит в два этапа. Протяженность первой ветки составит 1,7 км, а на втором этапе длина трамвайной линии составит уже 3,5 километра. Ветку продлят до улицы Нескучной (вблизи развязки с ЕКАД), на ней появятся еще пять остановок. 23 декабря 2023-го власти запустили другое важное направление — трамвайную ветку в Академический район.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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