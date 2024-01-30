Олимпийский комитет РФ обжалует лишение сборной золота на Олимпиаде-2022

Олимпийский комитет России обжалует решение лишить сборную страны золота Олимпиады 2022 года в командном турнире по фигурному катанию в Пекине. Об этом сообщается на сайте организации.
«Олимпийский комитет России совершенно точно будет обжаловать в CAS решение ISU о перераспределении итоговых мест командного турнира фигуристов на Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине», — говорится на сайте комитета. Там отмечается, что юристы уже начали готовить документы для подачи апелляции.
Ранее российскую фигуристку Камиллу Валиеву дисквалифицировали на четыре года и лишили всех наград за этот период за якобы нарушение антидопинговых правил. В результате вычета 20 баллов спортсменки из командного зачета ISU сместил Россию на третье место по результатам Олимпиады 2022 года.
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