Алексеев стал новым первым замом курганского губернатора

Андрей Алексеев стал первым заместителем губернатора Курганской области. Об этом сообщается в официальном telegram-канале регионального правительства.
«Андрей Алексеев избавился от приставки и. о. и вступил в должность первого заместителя губернатора Курганской области — руководителя аппарата губернатора Курганской области», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале «Курганская область официально».
Алексеев с 2017 года занимал должность помощника заместителя губернатора Тюменской области. В 2019 году он перешел на должность руководителя представительства Курганской области при правительстве Российской Федерации. 7 декабря 2023 года, после отставки бывшего первого зама курганского губернатора Оксаны Куташи, Алексеев занял ее пост с приставкой «исполняющий обязанности». 18 декабря он приступил к своим обязанностям.
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