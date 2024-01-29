Политика Власть Алексеев стал новым первым замом курганского губернатора 30 января 2024 в 16:02 Размер текста - 17 + Андрей Алексеев занял новый пост Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Андрей Алексеев стал первым заместителем губернатора Курганской области. Об этом сообщается в официальном telegram-канале регионального правительства. «Андрей Алексеев избавился от приставки и. о. и вступил в должность первого заместителя губернатора Курганской области — руководителя аппарата губернатора Курганской области», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале «Курганская область официально». Алексеев с 2017 года занимал должность помощника заместителя губернатора Тюменской области. В 2019 году он перешел на должность руководителя представительства Курганской области при правительстве Российской Федерации. 7 декабря 2023 года, после отставки бывшего первого зама курганского губернатора Оксаны Куташи, Алексеев занял ее пост с приставкой «исполняющий обязанности». 18 декабря он приступил к своим обязанностям. Андрей Алексеев стал первым заместителем губернатора Курганской области. Об этом сообщается в официальном telegram-канале регионального правительства. «Андрей Алексеев избавился от приставки и. о. и вступил в должность первого заместителя губернатора Курганской области — руководителя аппарата губернатора Курганской области», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале «Курганская область официально». Алексеев с 2017 года занимал должность помощника заместителя губернатора Тюменской области. В 2019 году он перешел на должность руководителя представительства Курганской области при правительстве Российской Федерации. 7 декабря 2023 года, после отставки бывшего первого зама курганского губернатора Оксаны Куташи, Алексеев занял ее пост с приставкой «исполняющий обязанности». 18 декабря он приступил к своим обязанностям. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям