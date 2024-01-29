29 января 2024

Алексеев стал новым первым замом курганского губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие штаба общественной поддержки Путина с Шумковым и Ильтяковым. Курган, алексеев андрей
Андрей Алексеев занял новый пост Фото:

Андрей Алексеев стал первым заместителем губернатора Курганской области. Об этом сообщается в официальном telegram-канале регионального правительства.

«Андрей Алексеев избавился от приставки и. о. и вступил в должность первого заместителя губернатора Курганской области — руководителя аппарата губернатора Курганской области», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале «Курганская область официально».

Алексеев с 2017 года занимал должность помощника заместителя губернатора Тюменской области. В 2019 году он перешел на должность руководителя представительства Курганской области при правительстве Российской Федерации. 7 декабря 2023 года, после отставки бывшего первого зама курганского губернатора Оксаны Куташи, Алексеев занял ее пост с приставкой «исполняющий обязанности». 18 декабря он приступил к своим обязанностям.

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Андрей Алексеев стал первым заместителем губернатора Курганской области. Об этом сообщается в официальном telegram-канале регионального правительства. «Андрей Алексеев избавился от приставки и. о. и вступил в должность первого заместителя губернатора Курганской области — руководителя аппарата губернатора Курганской области», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале «Курганская область официально». Алексеев с 2017 года занимал должность помощника заместителя губернатора Тюменской области. В 2019 году он перешел на должность руководителя представительства Курганской области при правительстве Российской Федерации. 7 декабря 2023 года, после отставки бывшего первого зама курганского губернатора Оксаны Куташи, Алексеев занял ее пост с приставкой «исполняющий обязанности». 18 декабря он приступил к своим обязанностям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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