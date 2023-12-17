Новый первый замгубернатора начал работать в Кургане

Первый замгубернатора Андрей Алексеев приступил к работе в Кургане

18 декабря 2023 в 16:24 Размер текста - 17 +

Ранее Андрей Алексеев работал в Москве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в правительстве Курганской области Исполняющий обязанности первого замгубернатора Курганской области Андрей Алексеев, который раньше работал в Москве, приехал в Курган и приступил к выполнению своих обязанностей. Об этом URA.RU сообщили в областном департамента информационной и внутренней политики. «Андрей Игоревич работает в Кургане», — рассказали в правительстве. Помимо обязанностей первого замгубернатора ему поручили руководство аппаратом губернатора. В открытых источниках указано, что в 2017 году Алексеев работал помощником одного из заместителей губернатора Тюменской области. В 2019 году он стал заместителем губернатора — руководителем представительства Курганской области при правительстве РФ и работал в Москве. 7 декабря его назначили и. о. первого замгубернатора Курганской области. Старые обязанности Алексеева поручили Екатерине Постниковой, которая была его замом. На прошлой неделе Алексеев еще работал в Москве.

Исполняющий обязанности первого замгубернатора Курганской области Андрей Алексеев, который раньше работал в Москве, приехал в Курган и приступил к выполнению своих обязанностей. Об этом URA.RU сообщили в областном департамента информационной и внутренней политики. «Андрей Игоревич работает в Кургане», — рассказали в правительстве. Помимо обязанностей первого замгубернатора ему поручили руководство аппаратом губернатора. В открытых источниках указано, что в 2017 году Алексеев работал помощником одного из заместителей губернатора Тюменской области. В 2019 году он стал заместителем губернатора — руководителем представительства Курганской области при правительстве РФ и работал в Москве. 7 декабря его назначили и. о. первого замгубернатора Курганской области. Старые обязанности Алексеева поручили Екатерине Постниковой, которая была его замом. На прошлой неделе Алексеев еще работал в Москве.