17 декабря 2023

Новый первый замгубернатора начал работать в Кургане

Первый замгубернатора Андрей Алексеев приступил к работе в Кургане
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, дума, заседание, руки
Ранее Андрей Алексеев работал в Москве Фото:
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Перестановки в правительстве Курганской области

Исполняющий обязанности первого замгубернатора Курганской области Андрей Алексеев, который раньше работал в Москве, приехал в Курган и приступил к выполнению своих обязанностей. Об этом URA.RU сообщили в областном департамента информационной и внутренней политики.

«Андрей Игоревич работает в Кургане», — рассказали в правительстве. Помимо обязанностей первого замгубернатора ему поручили руководство аппаратом губернатора.

В открытых источниках указано, что в 2017 году Алексеев работал помощником одного из заместителей губернатора Тюменской области. В 2019 году он стал заместителем губернатора — руководителем представительства Курганской области при правительстве РФ и работал в Москве. 7 декабря его назначили и. о. первого замгубернатора Курганской области. Старые обязанности Алексеева поручили Екатерине Постниковой, которая была его замом. На прошлой неделе Алексеев еще работал в Москве.

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Исполняющий обязанности первого замгубернатора Курганской области Андрей Алексеев, который раньше работал в Москве, приехал в Курган и приступил к выполнению своих обязанностей. Об этом URA.RU сообщили в областном департамента информационной и внутренней политики. «Андрей Игоревич работает в Кургане», — рассказали в правительстве. Помимо обязанностей первого замгубернатора ему поручили руководство аппаратом губернатора. В открытых источниках указано, что в 2017 году Алексеев работал помощником одного из заместителей губернатора Тюменской области. В 2019 году он стал заместителем губернатора — руководителем представительства Курганской области при правительстве РФ и работал в Москве. 7 декабря его назначили и. о. первого замгубернатора Курганской области. Старые обязанности Алексеева поручили Екатерине Постниковой, которая была его замом. На прошлой неделе Алексеев еще работал в Москве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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