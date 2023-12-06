06 декабря 2023

Замгубернатора Курганской области Куташи ушла в отставку

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Церемония вручения наград от Совета Федерации. Курган, куташи оксана
Оксана Куташи работала в курганском правительстве с 2019 года Фото:

Первый заместитель и руководитель аппарата губернатора Курганской области Оксана Куташи ушла в отставку. Данная информация размещена telegram-канале Куташи.

«Принятое решение для меня непростое. В связи с переходом на новое место работы я прекращаю свою деятельность на посту первого заместителя губернатора — руководителя аппарата губернатора Курганской области. Впереди — новые задачи», — написала Куташи. Чиновница поблагодарили губернатора Вадима Шумкова за оказанное доверие и коллег — за нелегкий совместный труд и выполнение сложных задач.

Куташи работала в курганском правительстве с 2019 года. В мае 2023 года она стала первым заместителем губернатора. До этого она занимала должность заместителя губернатора и руководителя аппарата главы региона. Под ее руководством решались вопросы организационно-аналитического и правового обеспечения деятельности аппарата губернатора и правительства Курганской области, внедрялись новые подходы к организации профессионального развития государственных и муниципальных служащих, кадрового резерва. Куташи курировала деятельность Многофункциональных центров Курганской области, управления ЗАГС, управления охраны объектов культурного наследия, комитета по делам архивов, была ответственной за цифровую трансформацию региона и осуществляла контроль за реализацией национального проекта «Цифровая экономика». Коллеги отзываются о ней, как о чутком и отзывчивом человеке, стоявшем у истоков формирования команды Шумкова.

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Первый заместитель и руководитель аппарата губернатора Курганской области Оксана Куташи ушла в отставку. Данная информация размещена telegram-канале Куташи. «Принятое решение для меня непростое. В связи с переходом на новое место работы я прекращаю свою деятельность на посту первого заместителя губернатора — руководителя аппарата губернатора Курганской области. Впереди — новые задачи», — написала Куташи. Чиновница поблагодарили губернатора Вадима Шумкова за оказанное доверие и коллег — за нелегкий совместный труд и выполнение сложных задач. Куташи работала в курганском правительстве с 2019 года. В мае 2023 года она стала первым заместителем губернатора. До этого она занимала должность заместителя губернатора и руководителя аппарата главы региона. Под ее руководством решались вопросы организационно-аналитического и правового обеспечения деятельности аппарата губернатора и правительства Курганской области, внедрялись новые подходы к организации профессионального развития государственных и муниципальных служащих, кадрового резерва. Куташи курировала деятельность Многофункциональных центров Курганской области, управления ЗАГС, управления охраны объектов культурного наследия, комитета по делам архивов, была ответственной за цифровую трансформацию региона и осуществляла контроль за реализацией национального проекта «Цифровая экономика». Коллеги отзываются о ней, как о чутком и отзывчивом человеке, стоявшем у истоков формирования команды Шумкова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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