Замгубернатора Курганской области Куташи ушла в отставку

07 декабря 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

Оксана Куташи работала в курганском правительстве с 2019 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Первый заместитель и руководитель аппарата губернатора Курганской области Оксана Куташи ушла в отставку. Данная информация размещена telegram-канале Куташи. «Принятое решение для меня непростое. В связи с переходом на новое место работы я прекращаю свою деятельность на посту первого заместителя губернатора — руководителя аппарата губернатора Курганской области. Впереди — новые задачи», — написала Куташи. Чиновница поблагодарили губернатора Вадима Шумкова за оказанное доверие и коллег — за нелегкий совместный труд и выполнение сложных задач. Куташи работала в курганском правительстве с 2019 года. В мае 2023 года она стала первым заместителем губернатора. До этого она занимала должность заместителя губернатора и руководителя аппарата главы региона. Под ее руководством решались вопросы организационно-аналитического и правового обеспечения деятельности аппарата губернатора и правительства Курганской области, внедрялись новые подходы к организации профессионального развития государственных и муниципальных служащих, кадрового резерва. Куташи курировала деятельность Многофункциональных центров Курганской области, управления ЗАГС, управления охраны объектов культурного наследия, комитета по делам архивов, была ответственной за цифровую трансформацию региона и осуществляла контроль за реализацией национального проекта «Цифровая экономика». Коллеги отзываются о ней, как о чутком и отзывчивом человеке, стоявшем у истоков формирования команды Шумкова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первый заместитель и руководитель аппарата губернатора Курганской области Оксана Куташи ушла в отставку. Данная информация размещена telegram-канале Куташи. «Принятое решение для меня непростое. В связи с переходом на новое место работы я прекращаю свою деятельность на посту первого заместителя губернатора — руководителя аппарата губернатора Курганской области. Впереди — новые задачи», — написала Куташи. Чиновница поблагодарили губернатора Вадима Шумкова за оказанное доверие и коллег — за нелегкий совместный труд и выполнение сложных задач. Куташи работала в курганском правительстве с 2019 года. В мае 2023 года она стала первым заместителем губернатора. До этого она занимала должность заместителя губернатора и руководителя аппарата главы региона. Под ее руководством решались вопросы организационно-аналитического и правового обеспечения деятельности аппарата губернатора и правительства Курганской области, внедрялись новые подходы к организации профессионального развития государственных и муниципальных служащих, кадрового резерва. Куташи курировала деятельность Многофункциональных центров Курганской области, управления ЗАГС, управления охраны объектов культурного наследия, комитета по делам архивов, была ответственной за цифровую трансформацию региона и осуществляла контроль за реализацией национального проекта «Цифровая экономика». Коллеги отзываются о ней, как о чутком и отзывчивом человеке, стоявшем у истоков формирования команды Шумкова.