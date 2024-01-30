Свердловчанина, убившего знакомого из-за ссоры, отправили под стражу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Павел Тигеев в суде. Тюмень, заключение, тюрьма, решетка, заключение под стражу
Подозреваемому 66 лет, ранее он был судим Фото:

Пенсионера Сергея Данилова, который подозревается в убийстве 59-летнего Сергея Герасимова на почве ссоры в поселке Малышева (Асбест, Свердловская область), отправили в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в Асбестовском городском суде.

Данилов будет находиться под стражей по 27 марта, уточнили в суде. Ранее мужчина уже был судим.

По версии следствия, Данилов убил Герасимова из охотничьего ружья. До этого между ними произошел конфликт, в ходе которого один из них распылил перцовый баллончик в лицо супруге второго. Другой в ответ ударил обидчика лопатой по голове. Затем Герасимовы сели в машину, но на их пути оказался Данилов с оружием в руках.

«В итоге абсолютно бытовой конфликт перерос в стрельбу с летальным исходом. Выстрел через лобовое стекло автомобиля в гражданина оказался роковым», — отметил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пенсионера Сергея Данилова, который подозревается в убийстве 59-летнего Сергея Герасимова на почве ссоры в поселке Малышева (Асбест, Свердловская область), отправили в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в Асбестовском городском суде. Данилов будет находиться под стражей по 27 марта, уточнили в суде. Ранее мужчина уже был судим. По версии следствия, Данилов убил Герасимова из охотничьего ружья. До этого между ними произошел конфликт, в ходе которого один из них распылил перцовый баллончик в лицо супруге второго. Другой в ответ ударил обидчика лопатой по голове. Затем Герасимовы сели в машину, но на их пути оказался Данилов с оружием в руках. «В итоге абсолютно бытовой конфликт перерос в стрельбу с летальным исходом. Выстрел через лобовое стекло автомобиля в гражданина оказался роковым», — отметил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...