Свердловчанина, убившего знакомого из-за ссоры, отправили под стражу

30 января 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

Подозреваемому 66 лет, ранее он был судим Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пенсионера Сергея Данилова, который подозревается в убийстве 59-летнего Сергея Герасимова на почве ссоры в поселке Малышева (Асбест, Свердловская область), отправили в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в Асбестовском городском суде. Данилов будет находиться под стражей по 27 марта, уточнили в суде. Ранее мужчина уже был судим. По версии следствия, Данилов убил Герасимова из охотничьего ружья. До этого между ними произошел конфликт, в ходе которого один из них распылил перцовый баллончик в лицо супруге второго. Другой в ответ ударил обидчика лопатой по голове. Затем Герасимовы сели в машину, но на их пути оказался Данилов с оружием в руках. «В итоге абсолютно бытовой конфликт перерос в стрельбу с летальным исходом. Выстрел через лобовое стекло автомобиля в гражданина оказался роковым», — отметил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Пенсионера Сергея Данилова, который подозревается в убийстве 59-летнего Сергея Герасимова на почве ссоры в поселке Малышева (Асбест, Свердловская область), отправили в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в Асбестовском городском суде. Данилов будет находиться под стражей по 27 марта, уточнили в суде. Ранее мужчина уже был судим. По версии следствия, Данилов убил Герасимова из охотничьего ружья. До этого между ними произошел конфликт, в ходе которого один из них распылил перцовый баллончик в лицо супруге второго. Другой в ответ ударил обидчика лопатой по голове. Затем Герасимовы сели в машину, но на их пути оказался Данилов с оружием в руках. «В итоге абсолютно бытовой конфликт перерос в стрельбу с летальным исходом. Выстрел через лобовое стекло автомобиля в гражданина оказался роковым», — отметил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.