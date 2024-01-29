29 января 2024

Пермский жилой комплекс вышел в финал всероссийского конкурса новостроек

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимние виды города. Пермь, жилой комплекс, вид города с высоты, рассвет в городе, зимние утро
Из трех пермских ЖК в финал вышел только один Фото:

Организаторы всероссийского конкурса новостроек «Топ ЖК» объявили список финалистов. Среди них оказался пермский жилой комплекс Nova City. Информация об этом размещена на сайте конкурса.

«Финалист федеральной номинации „Лучший дом повышенной этажности“ — ЖК „Nova City“, г. Пермь. Застройщик — „Терра-Эстейт“», — сказано на сайте конкурса.

Кроме пермской новостройки, в финал этой номинации вышли еще восемь жилых комплексов из Новосибирска, Москвы, Пензы, Воронежа и Кирова. На сайте ЖК Nova City сказано, что дом состоит из двух секций высотой 18 и 22 этажа. Строительство было завершено в 2023 году. Также в конкурсе принимали участие пермские жилые комплексы «Новая Губерния» от застройщика «Мегаполис» и «Гранд хаус» от группы компаний «ПМД». Эти дома подавали заявки в номинацию «Лучший среднеэтажный дом», но в финал не прошли.

Конкурс «Топ ЖК» проходит среди лучших новостроек страны. В состав жюри входят руководители ключевых общероссийских некоммерческих объединений в строительной сфере и научных организаций. Они оценивают объекты по 17 критериям, в числе которых архитектура, социальная инфраструктура, дворовые пространства, подъезды, лифты, инженерные системы и среда для маломобильных граждан. Победители в каждой номинации будут объявлены 27 февраля.

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Организаторы всероссийского конкурса новостроек «Топ ЖК» объявили список финалистов. Среди них оказался пермский жилой комплекс Nova City. Информация об этом размещена на сайте конкурса. «Финалист федеральной номинации „Лучший дом повышенной этажности“ — ЖК „Nova City“, г. Пермь. Застройщик — „Терра-Эстейт“», — сказано на сайте конкурса. Кроме пермской новостройки, в финал этой номинации вышли еще восемь жилых комплексов из Новосибирска, Москвы, Пензы, Воронежа и Кирова. На сайте ЖК Nova City сказано, что дом состоит из двух секций высотой 18 и 22 этажа. Строительство было завершено в 2023 году. Также в конкурсе принимали участие пермские жилые комплексы «Новая Губерния» от застройщика «Мегаполис» и «Гранд хаус» от группы компаний «ПМД». Эти дома подавали заявки в номинацию «Лучший среднеэтажный дом», но в финал не прошли. Конкурс «Топ ЖК» проходит среди лучших новостроек страны. В состав жюри входят руководители ключевых общероссийских некоммерческих объединений в строительной сфере и научных организаций. Они оценивают объекты по 17 критериям, в числе которых архитектура, социальная инфраструктура, дворовые пространства, подъезды, лифты, инженерные системы и среда для маломобильных граждан. Победители в каждой номинации будут объявлены 27 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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