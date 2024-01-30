Путин согласился рассмотреть возвращение экспертизы учебников в ведение РАН

Президент России Владимир Путин согласился, что необходимо рассмотреть возвращение Российской академии наук (РАН) полномочий по экспертизе школьных учебников. Об этом стало известно из встречи главы государства с президентом РАН Геннадием Красниковым.
«Мы бы хотели поставить вопрос в этом плане: у нас до 2018 года Академия наук делала экспертизу школьных учебников. Мы считаем, что надо вернуть опять экспертизу к нам школьных учебников <…> Академия наук — главное экспертное сообщество, делали всю жизнь, а потом…», — сказал Красников. Его слова
Путин признался, что упустил такой факт. «Конечно, надо с коллегами обсуждать», — согласился глава государства с необходимостью поднять вопрос о передаче функции экспертизы школьных учебников Российской академии наук.
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