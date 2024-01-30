Путин согласился рассмотреть возвращение экспертизы учебников в ведение РАН

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Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
Путин согласился подумать о возвращении экспертизы учебников в ведение РАН Фото:

Президент России Владимир Путин согласился, что необходимо рассмотреть возвращение Российской академии наук (РАН) полномочий по экспертизе школьных учебников. Об этом стало известно из встречи главы государства с президентом РАН Геннадием Красниковым.

«Мы бы хотели поставить вопрос в этом плане: у нас до 2018 года Академия наук делала экспертизу школьных учебников. Мы считаем, что надо вернуть опять экспертизу к нам школьных учебников <…> Академия наук — главное экспертное сообщество, делали всю жизнь, а потом…», — сказал Красников. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля.

Путин признался, что упустил такой факт. «Конечно, надо с коллегами обсуждать», — согласился глава государства с необходимостью поднять вопрос о передаче функции экспертизы школьных учебников Российской академии наук.

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Президент России Владимир Путин согласился, что необходимо рассмотреть возвращение Российской академии наук (РАН) полномочий по экспертизе школьных учебников. Об этом стало известно из встречи главы государства с президентом РАН Геннадием Красниковым. «Мы бы хотели поставить вопрос в этом плане: у нас до 2018 года Академия наук делала экспертизу школьных учебников. Мы считаем, что надо вернуть опять экспертизу к нам школьных учебников <…> Академия наук — главное экспертное сообщество, делали всю жизнь, а потом…», — сказал Красников. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля. Путин признался, что упустил такой факт. «Конечно, надо с коллегами обсуждать», — согласился глава государства с необходимостью поднять вопрос о передаче функции экспертизы школьных учебников Российской академии наук.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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