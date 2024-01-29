ЯНАО стал первым по динамике строительства жилья в УрФО

30 января 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

В 2023 году в округе введено 289,75 тысячи квадратных метров жилья Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU За 2023 год ЯНАО продемонстрировал самые высокие темпы ввода жилья в эксплуатацию, прирост составил 52,6%. Об этом рассказали в пресс-службе правительства округа. «По предварительным данным, в 2023 году в округе введено 289,75 тысячи квадратных метров жилья. Построено 84 многоквартирных дома почти на четыре тысячи квартир. В сфере индивидуального строительства введено порядка 500 домов», — говорится в релизе на сайте правительства ЯНАО. Лидерами по строительству на Ямале стали Новый Уренгой (108,4 тысячи квадратных метров) и Губкинский — (40 квадратных метров). Третьим по динамике стал Тазовский район с 33 тысячами квадратных метров жилья. Полномочный представитель президента РФ по Уральскому федеральному округу Владимир Якушев также отметил, что все регионы УРФО показали рост показателей введенного в эксплуатацию жилья. «Все регионы в УрФО перевыполнили задачу, поставленную президентом России. Динамика положительная», — подчеркнул Якушев.

За 2023 год ЯНАО продемонстрировал самые высокие темпы ввода жилья в эксплуатацию, прирост составил 52,6%. Об этом рассказали в пресс-службе правительства округа. «По предварительным данным, в 2023 году в округе введено 289,75 тысячи квадратных метров жилья. Построено 84 многоквартирных дома почти на четыре тысячи квартир. В сфере индивидуального строительства введено порядка 500 домов», — говорится в релизе на сайте правительства ЯНАО. Лидерами по строительству на Ямале стали Новый Уренгой (108,4 тысячи квадратных метров) и Губкинский — (40 квадратных метров). Третьим по динамике стал Тазовский район с 33 тысячами квадратных метров жилья. Полномочный представитель президента РФ по Уральскому федеральному округу Владимир Якушев также отметил, что все регионы УРФО показали рост показателей введенного в эксплуатацию жилья. «Все регионы в УрФО перевыполнили задачу, поставленную президентом России. Динамика положительная», — подчеркнул Якушев.