29 января 2024

ЯНАО стал первым по динамике строительства жилья в УрФО

© Служба новостей «URA.RU»
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Стройплощадка. Екатеринбург, ипотека, башенный кран, здания, дом, строительство, стройка
В 2023 году в округе введено 289,75 тысячи квадратных метров жилья Фото:

За 2023 год ЯНАО продемонстрировал самые высокие темпы ввода жилья в эксплуатацию, прирост составил 52,6%. Об этом рассказали в пресс-службе правительства округа.

«По предварительным данным, в 2023 году в округе введено 289,75 тысячи квадратных метров жилья. Построено 84 многоквартирных дома почти на четыре тысячи квартир. В сфере индивидуального строительства введено порядка 500 домов», — говорится в релизе на сайте правительства ЯНАО. Лидерами по строительству на Ямале стали Новый Уренгой (108,4 тысячи квадратных метров) и Губкинский — (40 квадратных метров). Третьим по динамике стал Тазовский район с 33 тысячами квадратных метров жилья.

Полномочный представитель президента РФ по Уральскому федеральному округу Владимир Якушев также отметил, что все регионы УРФО показали рост показателей введенного в эксплуатацию жилья. «Все регионы в УрФО перевыполнили задачу, поставленную президентом России. Динамика положительная», — подчеркнул Якушев.

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За 2023 год ЯНАО продемонстрировал самые высокие темпы ввода жилья в эксплуатацию, прирост составил 52,6%. Об этом рассказали в пресс-службе правительства округа. «По предварительным данным, в 2023 году в округе введено 289,75 тысячи квадратных метров жилья. Построено 84 многоквартирных дома почти на четыре тысячи квартир. В сфере индивидуального строительства введено порядка 500 домов», — говорится в релизе на сайте правительства ЯНАО. Лидерами по строительству на Ямале стали Новый Уренгой (108,4 тысячи квадратных метров) и Губкинский — (40 квадратных метров). Третьим по динамике стал Тазовский район с 33 тысячами квадратных метров жилья. Полномочный представитель президента РФ по Уральскому федеральному округу Владимир Якушев также отметил, что все регионы УРФО показали рост показателей введенного в эксплуатацию жилья. «Все регионы в УрФО перевыполнили задачу, поставленную президентом России. Динамика положительная», — подчеркнул Якушев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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