Водителя автобуса с хоккеистами, попавшего в смертельное ДТП, закрыли в СИЗО

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Мера пресечения по Александру Устинову. Екатеринбург, заключенные, арест, решетка, арестованный, следы крови
Водителю предъявили обвинения в нарушении ПДД (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Свердловской области автобус с юными хоккеистами слетел с трассы, погибли четверо

Водителя автобуса, который вез свердловскую хоккейную команду «Кедр» и попал в ДТП, Игоря Миненко, отправили под стражу. Об этом URA.RU сообщили в Невьянском городском суде.

Миненко будет находиться под стражей до 28 марта. Его обвинили в нарушении Правил дорожного движения. Водителю грозит до семи лет лишения свободы.

ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля Citroеn унесло жизни четырех человек. В аварии погиб 67-летний тренер Виталий Плешков и трое пассажиров иномарки. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо и он врезался в машину. Вся актуальная информация о трагедии на свердловской «трассе смерти» — в сюжете URA.RU.

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Водителя автобуса, который вез свердловскую хоккейную команду «Кедр» и попал в ДТП, Игоря Миненко, отправили под стражу. Об этом URA.RU сообщили в Невьянском городском суде. Миненко будет находиться под стражей до 28 марта. Его обвинили в нарушении Правил дорожного движения. Водителю грозит до семи лет лишения свободы. ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля Citroеn унесло жизни четырех человек. В аварии погиб 67-летний тренер Виталий Плешков и трое пассажиров иномарки. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо и он врезался в машину. Вся актуальная информация о трагедии на свердловской «трассе смерти» — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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