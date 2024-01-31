Водителя автобуса с хоккеистами, попавшего в смертельное ДТП, закрыли в СИЗО

31 января 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

Водителю предъявили обвинения в нарушении ПДД (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Свердловской области автобус с юными хоккеистами слетел с трассы, погибли четверо Водителя автобуса, который вез свердловскую хоккейную команду «Кедр» и попал в ДТП, Игоря Миненко, отправили под стражу. Об этом URA.RU сообщили в Невьянском городском суде. Миненко будет находиться под стражей до 28 марта. Его обвинили в нарушении Правил дорожного движения. Водителю грозит до семи лет лишения свободы. ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля Citroеn унесло жизни четырех человек. В аварии погиб 67-летний тренер Виталий Плешков и трое пассажиров иномарки. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо и он врезался в машину. Вся актуальная информация о трагедии на свердловской «трассе смерти» — в сюжете URA.RU.

Водителя автобуса, который вез свердловскую хоккейную команду «Кедр» и попал в ДТП, Игоря Миненко, отправили под стражу. Об этом URA.RU сообщили в Невьянском городском суде. Миненко будет находиться под стражей до 28 марта. Его обвинили в нарушении Правил дорожного движения. Водителю грозит до семи лет лишения свободы. ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля Citroеn унесло жизни четырех человек. В аварии погиб 67-летний тренер Виталий Плешков и трое пассажиров иномарки. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо и он врезался в машину. Вся актуальная информация о трагедии на свердловской «трассе смерти» — в сюжете URA.RU.