Прокуроры ЯНАО подвели итоги года и определили ближайшую задачу. Фото

30 января 2024 в 19:57 Размер текста - 17 +

В ЯНАО прошла расширенная коллегия прокуратуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В прокуратуре ЯНАО прошла расширенная коллегия, на которой были подведены итоги прошедшего года. Ближайшей задачей работников будет обеспечение законности при проведении выборов президента РФ, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «В Салехарде под председательством и. о. прокурора ЯНАО Дениса Назаренко в режиме видеоконференцсвязи состоялось расширенное заседание коллегии по подведению итогов работы в 2023 году и постановке приоритетных задач. Ближайшей задачей является обеспечение соблюдения законодательства и прав граждан при проведении выборов президента Российской Федерации», — сообщает пресс-служба прокуратуры округа на официальном сайте. В 2023 году прокуратурами было выявлено более 2700 нарушений в сфере оплаты труда, возбуждено 250 дел об административных правонарушениях и 12 уголовных дел. В сфере коррупционного законодательства выявлено 800 нарушений, для их устранения внесено более 300 актов реагирования, 190 виновных лиц привлечены к различным видам ответственности. Пресечено более 1200 нарушений при заключении муниципальных контрактов, в бюджет Ямала возвращено более 32 миллионов рублей. Усилия прокуратуры были направлены на защиту прав особых категорий ямальцев. «В прошедшем году усилия были направлены на решение широкого круга задач по обеспечению законности в социальной и экономической сферах, соблюдению прав граждан, в том числе семей участников специальной военной операции и представителей бизнес-сообщества, повышению эффективности противодействия правонарушениям и преступлениям», — подчеркнул Назаренко. В текущем году прокуратура считает важными задачами: соблюдение прав детей, противодействие коррупции, работу по сохранению экологии Ямала, координацию деятельности правоохранительных структур по борьбе с преступностью. По результатам мероприятия выработан комплекс мер, направленных на обеспечение законности в регионе, реализация которых позволит обеспечить основные правозащитные функции органов прокуратуры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В прокуратуре ЯНАО прошла расширенная коллегия, на которой были подведены итоги прошедшего года. Ближайшей задачей работников будет обеспечение законности при проведении выборов президента РФ, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «В Салехарде под председательством и. о. прокурора ЯНАО Дениса Назаренко в режиме видеоконференцсвязи состоялось расширенное заседание коллегии по подведению итогов работы в 2023 году и постановке приоритетных задач. Ближайшей задачей является обеспечение соблюдения законодательства и прав граждан при проведении выборов президента Российской Федерации», — сообщает пресс-служба прокуратуры округа на официальном сайте. В 2023 году прокуратурами было выявлено более 2700 нарушений в сфере оплаты труда, возбуждено 250 дел об административных правонарушениях и 12 уголовных дел. В сфере коррупционного законодательства выявлено 800 нарушений, для их устранения внесено более 300 актов реагирования, 190 виновных лиц привлечены к различным видам ответственности. Пресечено более 1200 нарушений при заключении муниципальных контрактов, в бюджет Ямала возвращено более 32 миллионов рублей. Усилия прокуратуры были направлены на защиту прав особых категорий ямальцев. «В прошедшем году усилия были направлены на решение широкого круга задач по обеспечению законности в социальной и экономической сферах, соблюдению прав граждан, в том числе семей участников специальной военной операции и представителей бизнес-сообщества, повышению эффективности противодействия правонарушениям и преступлениям», — подчеркнул Назаренко. В текущем году прокуратура считает важными задачами: соблюдение прав детей, противодействие коррупции, работу по сохранению экологии Ямала, координацию деятельности правоохранительных структур по борьбе с преступностью. По результатам мероприятия выработан комплекс мер, направленных на обеспечение законности в регионе, реализация которых позволит обеспечить основные правозащитные функции органов прокуратуры.