29 января 2024

Доктор Токарев признан одним из лучших экспертов в российском здравоохранении. Фото

Главный врач-профилактолог ЯНАО получил приз за вклад в здравоохранение
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Екатеринбург, томограф, медицина, кабинет врача, клиника, кт, компьютерная томография, врач, больница, медицинские исследования, доктор, медик
Врач из ЯНАО стал одним из трех награжденных (фото из архива) Фото:

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев вошел в тройку лучших экспертов национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщили в АНО «Национальные приоритеты».

«Среди экспертов нацпроекта „Здравоохранение“ приз получил <…> главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО и главврач ямальского Центра общественного здоровья и профилактики Сергей Токарев», — говорится в пресс-релизе на портале «Национальных приоритетов». Главврача отметили за весомый вклад в популяризацию здорового образа жизни.

Ранее URA.RU сообщало, что ямальский врач Сергей Токарев стал доверенным лицом Владимира Путина на предстоящих выборах президента РФ. Помимо него, в команду кандидата вошли еще двое жителей ЯНАО.

Награждение Сергея Токарева (в центре) за вклад в нацпроект «Здравоохранение»
Награждение Сергея Токарева (в центре) за вклад в нацпроект «Здравоохранение»
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Главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев вошел в тройку лучших экспертов национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщили в АНО «Национальные приоритеты». «Среди экспертов нацпроекта „Здравоохранение“ приз получил <…> главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО и главврач ямальского Центра общественного здоровья и профилактики Сергей Токарев», — говорится в пресс-релизе на портале «Национальных приоритетов». Главврача отметили за весомый вклад в популяризацию здорового образа жизни. Ранее URA.RU сообщало, что ямальский врач Сергей Токарев стал доверенным лицом Владимира Путина на предстоящих выборах президента РФ. Помимо него, в команду кандидата вошли еще двое жителей ЯНАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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