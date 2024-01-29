Главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев вошел в тройку лучших экспертов национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
«Среди экспертов нацпроекта „Здравоохранение“ приз получил <…> главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО и главврач ямальского Центра общественного здоровья и профилактики Сергей Токарев», — говорится в пресс-релизе на портале «Национальных приоритетов». Главврача отметили за весомый вклад в популяризацию здорового образа жизни.
Ранее URA.RU сообщало, что ямальский врач Сергей Токарев стал доверенным лицом Владимира Путина на предстоящих выборах президента РФ. Помимо него, в команду кандидата вошли еще двое жителей ЯНАО.
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