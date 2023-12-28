28 декабря 2023

Ямальцы попали в список доверенных лиц Путина

В список доверенных лиц Путина попали трое жителей ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов в Штабе общественной поддержки. Екатеринбург, путин, выборы 2024
Трое жителей ЯНАО стали доверенными лицами Путина в избирательной кампании — 2024 Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Трое ямальцев стали доверенными лицами президента РФ Владимира Путина на выборах президента России, которые пройдут в марте 2024 года. Полный список опубликован в приложении к постановлению Центральной избирательной комиссии.

«Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в количестве 346 человек. Выдать зарегистрированным доверенным лицам удостоверения установленного образца», — сообщается в постановлении ЦИК о доверенных лицах Путина.

В приложении значатся фамилии ямальцев. Среди них главный внештатный специалист ведомства по медицинской профилактике УрФО доктор наук Сергей Токарев, социальный координатор ямальского филиала фонда «Защитники Отечества» Маргарита Черешнева и председатель комитета семей Воинов Отечества Любовь Таскаева. Доверенные лица представляют кандидата, который чисто физически не может объехать все уголки страны и охватить огромную аудиторию, в различных форматах и на разных площадках.

Выборы президента пройдут в России в марте 2024 года. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выразил доверие действующему президенту РФ и поставил подпись в поддержку его кандидатуры.

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Трое ямальцев стали доверенными лицами президента РФ Владимира Путина на выборах президента России, которые пройдут в марте 2024 года. Полный список опубликован в приложении к постановлению Центральной избирательной комиссии. «Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в количестве 346 человек. Выдать зарегистрированным доверенным лицам удостоверения установленного образца», — сообщается в постановлении ЦИК о доверенных лицах Путина. В приложении значатся фамилии ямальцев. Среди них главный внештатный специалист ведомства по медицинской профилактике УрФО доктор наук Сергей Токарев, социальный координатор ямальского филиала фонда «Защитники Отечества» Маргарита Черешнева и председатель комитета семей Воинов Отечества Любовь Таскаева. Доверенные лица представляют кандидата, который чисто физически не может объехать все уголки страны и охватить огромную аудиторию, в различных форматах и на разных площадках. Выборы президента пройдут в России в марте 2024 года. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выразил доверие действующему президенту РФ и поставил подпись в поддержку его кандидатуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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