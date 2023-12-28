Ямальцы попали в список доверенных лиц Путина

В список доверенных лиц Путина попали трое жителей ЯНАО

29 декабря 2023 в 20:51 Размер текста - 17 +

Трое жителей ЯНАО стали доверенными лицами Путина в избирательной кампании — 2024 Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Трое ямальцев стали доверенными лицами президента РФ Владимира Путина на выборах президента России, которые пройдут в марте 2024 года. Полный список опубликован в приложении к постановлению Центральной избирательной комиссии. «Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в количестве 346 человек. Выдать зарегистрированным доверенным лицам удостоверения установленного образца», — сообщается в постановлении ЦИК о доверенных лицах Путина. В приложении значатся фамилии ямальцев. Среди них главный внештатный специалист ведомства по медицинской профилактике УрФО доктор наук Сергей Токарев, социальный координатор ямальского филиала фонда «Защитники Отечества» Маргарита Черешнева и председатель комитета семей Воинов Отечества Любовь Таскаева. Доверенные лица представляют кандидата, который чисто физически не может объехать все уголки страны и охватить огромную аудиторию, в различных форматах и на разных площадках. Выборы президента пройдут в России в марте 2024 года. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выразил доверие действующему президенту РФ и поставил подпись в поддержку его кандидатуры.

Трое ямальцев стали доверенными лицами президента РФ Владимира Путина на выборах президента России, которые пройдут в марте 2024 года. Полный список опубликован в приложении к постановлению Центральной избирательной комиссии. «Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в количестве 346 человек. Выдать зарегистрированным доверенным лицам удостоверения установленного образца», — сообщается в постановлении ЦИК о доверенных лицах Путина. В приложении значатся фамилии ямальцев. Среди них главный внештатный специалист ведомства по медицинской профилактике УрФО доктор наук Сергей Токарев, социальный координатор ямальского филиала фонда «Защитники Отечества» Маргарита Черешнева и председатель комитета семей Воинов Отечества Любовь Таскаева. Доверенные лица представляют кандидата, который чисто физически не может объехать все уголки страны и охватить огромную аудиторию, в различных форматах и на разных площадках. Выборы президента пройдут в России в марте 2024 года. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выразил доверие действующему президенту РФ и поставил подпись в поддержку его кандидатуры.