На свердловской трассе столкнулись два грузовика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автомобильная парковка. Курган, гаи, гибдд, инспектор дпс, дпс, зима
Автоинспекторы организовали реверсивное движение на месте ДТП Фото:

На 186 километре трассы Пермь — Екатеринбург, около поселка Ачит, столкнулись два грузовика. Из-за ДТП движение машин затруднено, сообщили в ГИБДД Свердловской области.

«На 186 км автодороги Пермь — Екатеринбург, вблизи поселка Ачит, затруднено движение транспорта в связи с ДТП. По предварительным данным, на участке дороги произошло столкновение двух грузовых автомобилей», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что люди в ДТП не пострадали. Автоинспекторы разбираются в причинах происшествия, на участке трассы организованно реверсивное движение.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 186 километре трассы Пермь — Екатеринбург, около поселка Ачит, столкнулись два грузовика. Из-за ДТП движение машин затруднено, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «На 186 км автодороги Пермь — Екатеринбург, вблизи поселка Ачит, затруднено движение транспорта в связи с ДТП. По предварительным данным, на участке дороги произошло столкновение двух грузовых автомобилей», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Уточняется, что люди в ДТП не пострадали. Автоинспекторы разбираются в причинах происшествия, на участке трассы организованно реверсивное движение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...