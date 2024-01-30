На свердловской трассе столкнулись два грузовика

30 января 2024 в 22:53 Размер текста - 17 +

Автоинспекторы организовали реверсивное движение на месте ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На 186 километре трассы Пермь — Екатеринбург, около поселка Ачит, столкнулись два грузовика. Из-за ДТП движение машин затруднено, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «На 186 км автодороги Пермь — Екатеринбург, вблизи поселка Ачит, затруднено движение транспорта в связи с ДТП. По предварительным данным, на участке дороги произошло столкновение двух грузовых автомобилей», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Уточняется, что люди в ДТП не пострадали. Автоинспекторы разбираются в причинах происшествия, на участке трассы организованно реверсивное движение.

На 186 километре трассы Пермь — Екатеринбург, около поселка Ачит, столкнулись два грузовика. Из-за ДТП движение машин затруднено, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «На 186 км автодороги Пермь — Екатеринбург, вблизи поселка Ачит, затруднено движение транспорта в связи с ДТП. По предварительным данным, на участке дороги произошло столкновение двух грузовых автомобилей», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Уточняется, что люди в ДТП не пострадали. Автоинспекторы разбираются в причинах происшествия, на участке трассы организованно реверсивное движение.