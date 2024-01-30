Мошенники просят денег от лица свердловского мэра. Фото

31 января 2024 в 04:30 Размер текста - 17 +

Писцов отметил, что мошенники могут синтезировать его голос в телефонном разговоре Фото: Сергей Русанов © URA.RU Мэр Березовского (Свердловская область) Евгений Писцов заявил, что мошенники пытаются выманить деньги у его знакомых и подписчиков от его лица. Убедительности злоумышленники добиваются благодаря звонкам, во время которых синтезируют голос политика. «В очередной раз от моего имени мошенники вступают в переписку с вами, видимо, используя список моих контактов или данные подписчиков в соцсетях… Мошенники используют различные роли: сотрудники Центробанка РФ, правоохранительных органов, спецслужб и т. д., затягивая потенциальную жертву в переписку или голосовое общение по телефону», — написал в своем telegram-канале Евгений Писцов. Он уточнил, что злоумышленники уже научились синтезировать голос политика благодаря нейросетям, поэтому иногда звонят жертвам. Писцов отметил, что чаще всего мошенники просят перевести деньги или получить доступ к банковскому счету. Мэр подчеркнул, что сам с подобными просьбами ни к кому не может обращаться. Такие сообщения сотрудникам администрации Березовского отправляют мошенники от лица главы поселка имени Свердлова Ленинградской области Скрин: telegram-канал Евгения Писцова Переписка с фейк-аккаунтом Евгения Писцова Скрин: telegram-канал Евгения Писцова

Мэр Березовского (Свердловская область) Евгений Писцов заявил, что мошенники пытаются выманить деньги у его знакомых и подписчиков от его лица. Убедительности злоумышленники добиваются благодаря звонкам, во время которых синтезируют голос политика. «В очередной раз от моего имени мошенники вступают в переписку с вами, видимо, используя список моих контактов или данные подписчиков в соцсетях… Мошенники используют различные роли: сотрудники Центробанка РФ, правоохранительных органов, спецслужб и т. д., затягивая потенциальную жертву в переписку или голосовое общение по телефону», — написал в своем telegram-канале Евгений Писцов. Он уточнил, что злоумышленники уже научились синтезировать голос политика благодаря нейросетям, поэтому иногда звонят жертвам. Писцов отметил, что чаще всего мошенники просят перевести деньги или получить доступ к банковскому счету. Мэр подчеркнул, что сам с подобными просьбами ни к кому не может обращаться.