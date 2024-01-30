30 января 2024

Мошенники просят денег от лица свердловского мэра. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Писцов отметил, что мошенники могут синтезировать его голос в телефонном разговоре Фото:

Мэр Березовского (Свердловская область) Евгений Писцов заявил, что мошенники пытаются выманить деньги у его знакомых и подписчиков от его лица. Убедительности злоумышленники добиваются благодаря звонкам, во время которых синтезируют голос политика.

«В очередной раз от моего имени мошенники вступают в переписку с вами, видимо, используя список моих контактов или данные подписчиков в соцсетях… Мошенники используют различные роли: сотрудники Центробанка РФ, правоохранительных органов, спецслужб и т. д., затягивая потенциальную жертву в переписку или голосовое общение по телефону», — написал в своем telegram-канале Евгений Писцов. Он уточнил, что злоумышленники уже научились синтезировать голос политика благодаря нейросетям, поэтому иногда звонят жертвам.

Писцов отметил, что чаще всего мошенники просят перевести деньги или получить доступ к банковскому счету. Мэр подчеркнул, что сам с подобными просьбами ни к кому не может обращаться.

Такие сообщения сотрудникам администрации Березовского отправляют мошенники от лица главы поселка имени Свердлова Ленинградской области
Такие сообщения сотрудникам администрации Березовского отправляют мошенники от лица главы поселка имени Свердлова Ленинградской области
Переписка с фейк-аккаунтом Евгения Писцова
Переписка с фейк-аккаунтом Евгения Писцова

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Мэр Березовского (Свердловская область) Евгений Писцов заявил, что мошенники пытаются выманить деньги у его знакомых и подписчиков от его лица. Убедительности злоумышленники добиваются благодаря звонкам, во время которых синтезируют голос политика. «В очередной раз от моего имени мошенники вступают в переписку с вами, видимо, используя список моих контактов или данные подписчиков в соцсетях… Мошенники используют различные роли: сотрудники Центробанка РФ, правоохранительных органов, спецслужб и т. д., затягивая потенциальную жертву в переписку или голосовое общение по телефону», — написал в своем telegram-канале Евгений Писцов. Он уточнил, что злоумышленники уже научились синтезировать голос политика благодаря нейросетям, поэтому иногда звонят жертвам. Писцов отметил, что чаще всего мошенники просят перевести деньги или получить доступ к банковскому счету. Мэр подчеркнул, что сам с подобными просьбами ни к кому не может обращаться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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