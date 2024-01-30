30 января 2024

The Times: Залужный уже собирал вещи, когда Зеленский передумал его увольнять

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский и компания. stock, залужный валерий, stock
Валерий Залужный был готов принять свою отставку, считают в The Times Фото:

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским главнокомандующий Вооруженными силами страны Валерий Залужный объявил подчиненным о своем увольнении, сказав, что «собирает вещи». На пересмотр решения украинского лидера, однако, повлияло давление со стороны, отмечает источник из числа высшего офицерского состава ВСУ.

«Залужный проинформировал подчиненных о своем увольнении: „Я собираю вещи“. Это произошло после встречи с Зеленским», — рассказал собеседник издания The Times. В газете указано, что Зеленский пересмотрел свое решение из-за давления Запада. Свою обеспокоенность отставкой Залужного выражали дипломаты США и Великобритании.

Зеленский предлагал Залужному должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, передавал источник The Economist. Действующий главком ВСУ ответил отказом. В Минобороны опровергли отставку Залужного. Позже от этого поста отказался и начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, которого называли главным претендентом на должность. По версии зарубежных СМИ, увольнение Залужного отложили из-за утечки данных.

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После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским главнокомандующий Вооруженными силами страны Валерий Залужный объявил подчиненным о своем увольнении, сказав, что «собирает вещи». На пересмотр решения украинского лидера, однако, повлияло давление со стороны, отмечает источник из числа высшего офицерского состава ВСУ. «Залужный проинформировал подчиненных о своем увольнении: „Я собираю вещи“. Это произошло после встречи с Зеленским», — рассказал собеседник издания The Times. В газете указано, что Зеленский пересмотрел свое решение из-за давления Запада. Свою обеспокоенность отставкой Залужного выражали дипломаты США и Великобритании. Зеленский предлагал Залужному должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, передавал источник The Economist. Действующий главком ВСУ ответил отказом. В Минобороны опровергли отставку Залужного. Позже от этого поста отказался и начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, которого называли главным претендентом на должность. По версии зарубежных СМИ, увольнение Залужного отложили из-за утечки данных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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