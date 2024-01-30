The Times: Залужный уже собирал вещи, когда Зеленский передумал его увольнять

31 января 2024 в 05:40 Размер текста - 17 +

Валерий Залужный был готов принять свою отставку, считают в The Times Фото: Официальный сайт президента Украины После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским главнокомандующий Вооруженными силами страны Валерий Залужный объявил подчиненным о своем увольнении, сказав, что «собирает вещи». На пересмотр решения украинского лидера, однако, повлияло давление со стороны, отмечает источник из числа высшего офицерского состава ВСУ. «Залужный проинформировал подчиненных о своем увольнении: „Я собираю вещи“. Это произошло после встречи с Зеленским», — рассказал собеседник издания The Times. В газете указано, что Зеленский пересмотрел свое решение из-за давления Запада. Свою обеспокоенность отставкой Залужного выражали дипломаты США и Великобритании. Зеленский предлагал Залужному должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, передавал источник The Economist. Действующий главком ВСУ ответил отказом. В Минобороны опровергли отставку Залужного. Позже от этого поста отказался и начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, которого называли главным претендентом на должность. По версии зарубежных СМИ, увольнение Залужного отложили из-за утечки данных.

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским главнокомандующий Вооруженными силами страны Валерий Залужный объявил подчиненным о своем увольнении, сказав, что «собирает вещи». На пересмотр решения украинского лидера, однако, повлияло давление со стороны, отмечает источник из числа высшего офицерского состава ВСУ. «Залужный проинформировал подчиненных о своем увольнении: „Я собираю вещи“. Это произошло после встречи с Зеленским», — рассказал собеседник издания The Times. В газете указано, что Зеленский пересмотрел свое решение из-за давления Запада. Свою обеспокоенность отставкой Залужного выражали дипломаты США и Великобритании. Зеленский предлагал Залужному должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, передавал источник The Economist. Действующий главком ВСУ ответил отказом. В Минобороны опровергли отставку Залужного. Позже от этого поста отказался и начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, которого называли главным претендентом на должность. По версии зарубежных СМИ, увольнение Залужного отложили из-за утечки данных.