NYT: увольнение Залужного отложили из-за утечки данных об отставке

31 января 2024 в 05:20 Размер текста - 17 +

Залужный остался на своем посту из-за ранней утечки информации в СМИ Фото: Официальный сайт президента Украины Украинские власти не уволили главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного из-за утечки информации о его отставке в СМИ. Информацию сообщило американское издание со ссылкой на источники. «Бывший высокопоставленный украинский чиновник сообщил, что правительство [президента Украины] Зеленского планировало уволить генерала Залужного, но отступило в понедельник вечером, когда эта новость просочилась в СМИ», — передает информацию издание The New York Times . Источник добавил, что еще одной из причин отмены решения об отставке главкома ВСУ стало отсутствие кандидата на его пост. Об увольнении Залужного 29 января сообщил украинский депутат Борислав Береза. Вслед за ним депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) опубликовал пост, где подтвердил, что главкома отправили в отставку, но отметил, что указа об этом пока нет. Минобороны Украины опровергло информацию об увольнении главкома. Британский журнал Economist со ссылкой на источники сообщил, что Залужному предлагали пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), но он отказался.

Украинские власти не уволили главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного из-за утечки информации о его отставке в СМИ. Информацию сообщило американское издание со ссылкой на источники. «Бывший высокопоставленный украинский чиновник сообщил, что правительство [президента Украины] Зеленского планировало уволить генерала Залужного, но отступило в понедельник вечером, когда эта новость просочилась в СМИ», — передает информацию издание The New York Times. Источник добавил, что еще одной из причин отмены решения об отставке главкома ВСУ стало отсутствие кандидата на его пост. Об увольнении Залужного 29 января сообщил украинский депутат Борислав Береза. Вслед за ним депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) опубликовал пост, где подтвердил, что главкома отправили в отставку, но отметил, что указа об этом пока нет. Минобороны Украины опровергло информацию об увольнении главкома. Британский журнал Economist со ссылкой на источники сообщил, что Залужному предлагали пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), но он отказался.