Economist: Зеленский предлагал Залужному занять пост секретаря СНБО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному покинуть свою должность и перейти на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.
«Залужному предложили другую роль: секретаря Совета национальной безопасности», — передает слова своего источника британский журнал
Источник подтверждает, что Владимир Зеленский встречался с Валерием Залужным 29 января. В ходе беседы президент Украины высказал свое желание отправить главкома в отставку.
Сообщения о предполагаемой отставке главкома ВСУ Валерия Залужного появились вечером 29 января. При этом, как уточняет «Царьград» официального заявления со стороны украинских властей сделано не было.
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