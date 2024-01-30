В мире Украина Economist: Зеленский предлагал Залужному занять пост секретаря СНБО Украины 31 января 2024 в 04:00 Размер текста - 17 + Залужный отказался от предложения занять пост секретаря СНБО Украины Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложил главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному покинуть свою должность и перейти на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. «Залужному предложили другую роль: секретаря Совета национальной безопасности», — передает слова своего источника британский журнал Economist. По его словам, Залужный отказался принимать предложение. Источник подтверждает, что Владимир Зеленский встречался с Валерием Залужным 29 января. В ходе беседы президент Украины высказал свое желание отправить главкома в отставку. Сообщения о предполагаемой отставке главкома ВСУ Валерия Залужного появились вечером 29 января. При этом, как уточняет «Царьград» официального заявления со стороны украинских властей сделано не было. Президент Украины Владимир Зеленский предложил главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному покинуть свою должность и перейти на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. «Залужному предложили другую роль: секретаря Совета национальной безопасности», — передает слова своего источника британский журнал Economist. По его словам, Залужный отказался принимать предложение. Источник подтверждает, что Владимир Зеленский встречался с Валерием Залужным 29 января. В ходе беседы президент Украины высказал свое желание отправить главкома в отставку. Сообщения о предполагаемой отставке главкома ВСУ Валерия Залужного появились вечером 29 января. При этом, как уточняет «Царьград» официального заявления со стороны украинских властей сделано не было. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям