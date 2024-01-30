30 января 2024

Economist: Зеленский предлагал Залужному занять пост секретаря СНБО Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Залужный и Зеленский. stock, зеленский владимир, залужный валерий,  stock
Залужный отказался от предложения занять пост секретаря СНБО Украины Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному покинуть свою должность и перейти на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

«Залужному предложили другую роль: секретаря Совета национальной безопасности», — передает слова своего источника британский журнал Economist. По его словам, Залужный отказался принимать предложение.

Источник подтверждает, что Владимир Зеленский встречался с Валерием Залужным 29 января. В ходе беседы президент Украины высказал свое желание отправить главкома в отставку.

Сообщения о предполагаемой отставке главкома ВСУ Валерия Залужного появились вечером 29 января. При этом, как уточняет «Царьград» официального заявления со стороны украинских властей сделано не было.

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному покинуть свою должность и перейти на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. «Залужному предложили другую роль: секретаря Совета национальной безопасности», — передает слова своего источника британский журнал Economist. По его словам, Залужный отказался принимать предложение. Источник подтверждает, что Владимир Зеленский встречался с Валерием Залужным 29 января. В ходе беседы президент Украины высказал свое желание отправить главкома в отставку. Сообщения о предполагаемой отставке главкома ВСУ Валерия Залужного появились вечером 29 января. При этом, как уточняет «Царьград» официального заявления со стороны украинских властей сделано не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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