Жители курганского поселка вынуждены идти семь километров до ближайшей остановки

Жители Курганской области обратились к Бастрыкину из-за отсутствия автобусов

31 января 2024 в 07:11 Размер текста - 17 +

Дорога до ближайшего остановочного пункта проходит через лес (архивное фото) Фото: Иван Сергеев © URA.RU Жители поселка Чернавский Курганской области пожаловались в Следственный комитет России (СКР) на отсутствие транспортного сообщения. По данным ведомства, людям приходится преодолевать несколько километров, чтобы добраться до ближайшей остановки. «Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль сообщение об отсутствии транспортного сообщения с поселком Чернавский Курганской области. В СУ СК России по региону организована процессуальная проверка», — написано в telegram-канале силового ведомства. Местные жители утверждают, что расстояние в семь километров до ближайшей остановки они вынуждены преодолевать пешком через лес. Неоднократные обращения в различные инстанции об организации автобусного маршрута не дали результата. Ранее URA.RU рассказывало о проблеме города Щучье с населением 9,3 тысячи человек. Там нет маршруток и автобусов. Проблема не решается больше года. Власти региона отмечали, что сокращение числа маршрутов происходит из-за низкого пассажиропотока. Перевозчики отказываются выходить в рейсы.

Жители поселка Чернавский Курганской области пожаловались в Следственный комитет России (СКР) на отсутствие транспортного сообщения. По данным ведомства, людям приходится преодолевать несколько километров, чтобы добраться до ближайшей остановки. «Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль сообщение об отсутствии транспортного сообщения с поселком Чернавский Курганской области. В СУ СК России по региону организована процессуальная проверка», — написано в telegram-канале силового ведомства. Местные жители утверждают, что расстояние в семь километров до ближайшей остановки они вынуждены преодолевать пешком через лес. Неоднократные обращения в различные инстанции об организации автобусного маршрута не дали результата. Ранее URA.RU рассказывало о проблеме города Щучье с населением 9,3 тысячи человек. Там нет маршруток и автобусов. Проблема не решается больше года. Власти региона отмечали, что сокращение числа маршрутов происходит из-за низкого пассажиропотока. Перевозчики отказываются выходить в рейсы.