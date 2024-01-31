Во Владимирской области горит склад с обувью

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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, огонь, пожарный рукав, пожарный в каске
Огонь охватил 2,5 тысячи квадратных метров помещения для хранения обуви в поселке Муромцево Фото:

Во Владимирской области произошло крупное возгорание — на площади 2,5 тысяч квадратных метров горит склад с обувью. Информацию передает МЧС России.

На данный момент известий о пострадавших нет, передает telegram-канал МЧС. На месте работают 55 пожарных и 27 единиц техники МЧС России.

Обновлено в 8:07 по мск: пожар на складе с обувью во Владимирской области локализован. Информацию передает МЧС.

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Во Владимирской области произошло крупное возгорание — на площади 2,5 тысяч квадратных метров горит склад с обувью. Информацию передает МЧС России. На данный момент известий о пострадавших нет, передает telegram-канал МЧС. На месте работают 55 пожарных и 27 единиц техники МЧС России. Обновлено в 8:07 по мск: пожар на складе с обувью во Владимирской области локализован. Информацию передает МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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