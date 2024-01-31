Во Владимирской области горит склад с обувью

Огонь охватил 2,5 тысячи квадратных метров помещения для хранения обуви в поселке Муромцево
Во Владимирской области произошло крупное возгорание — на площади 2,5 тысяч квадратных метров горит склад с обувью. Информацию передает МЧС России.
На данный момент известий о пострадавших нет,
Обновлено в 8:07 по мск: пожар на складе с обувью во Владимирской области локализован. Информацию передает МЧС.
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