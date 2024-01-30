Мэр Сургута сменил куратора скандальной транспортной реформы

Куратор транспортной реформы Сургута Киселев стал советником главы города

31 января 2024 в 09:46 Размер текста - 17 +

Куратор реформы общественного транспорта проработал на посту три месяца Фото: Алексей Андронов © URA.RU Мэр Сургута Андрей Филатов назначил нового ответственного за скандальную транспортную реформу. Экс-директор департамента городского хозяйства Кирилл Киселев, стремительно сменивший место работы на АО «СПОПАТ» (главное автотранспортное предприятие) после осенних встреч губернатора ХМАО Натальи Комаровой с жителями, недовольными изменениями в автобусных маршрутах, покинул пост, проработав три месяца. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. «По решению главы города Андрея Филатова продолжается кадровое усиление отраслевого блока, отвечающего за работу общественного транспорта. Кирилл Киселев, возглавивший в конце прошлого года АО „СПОПАТ“, в ближайшие дни переходит на должность советника Главы Сургута», — прокомментировали в ведомстве. Киселева на посту директора СПОПАТ заменит один из авторов дальневосточной транспортной реформы Александр Попов, успешно реализовавший ее в Южно-Сахалинске. Попову 35 лет, он окончил Дальневосточный федеральный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». С января 2024 года он был заместителем генерального директора СПОПАТ. Ранее URA.RU писало о том, что экс-советница главы Сургута Филатова Мария Ванькова возглавила депгорхоз. Она получила эту должность, находясь под следствием по уголовному делу о коррупции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэр Сургута Андрей Филатов назначил нового ответственного за скандальную транспортную реформу. Экс-директор департамента городского хозяйства Кирилл Киселев, стремительно сменивший место работы на АО «СПОПАТ» (главное автотранспортное предприятие) после осенних встреч губернатора ХМАО Натальи Комаровой с жителями, недовольными изменениями в автобусных маршрутах, покинул пост, проработав три месяца. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. «По решению главы города Андрея Филатова продолжается кадровое усиление отраслевого блока, отвечающего за работу общественного транспорта. Кирилл Киселев, возглавивший в конце прошлого года АО „СПОПАТ“, в ближайшие дни переходит на должность советника Главы Сургута», — прокомментировали в ведомстве. Киселева на посту директора СПОПАТ заменит один из авторов дальневосточной транспортной реформы Александр Попов, успешно реализовавший ее в Южно-Сахалинске. Попову 35 лет, он окончил Дальневосточный федеральный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». С января 2024 года он был заместителем генерального директора СПОПАТ. Ранее URA.RU писало о том, что экс-советница главы Сургута Филатова Мария Ванькова возглавила депгорхоз. Она получила эту должность, находясь под следствием по уголовному делу о коррупции.