Советник мэра Сургута, находящаяся под следствием, получила новую должность

Мария Ванькова возглавила ДГХ Сургута, находясь под следствием Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Советник мэра Сургута Андрея Филатова (ХМАО) Мария Ванькова возглавила департамент городского хозяйства. Об этом сообщается на сайте мэрии. При этом, на сайте Ханты-Мансийского районного суда указано, что она является фигурантом уголовного дела о получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.

«К обязанностям директора ДГХ 22 января 2024 года приступила Мария Ванькова. Ранее она работала в должности советника главы Сургута, курировала вопросы сферы жилищно-коммунального хозяйства», — сообщается на сайте администрации города.

Претензии у силовиков к Ваньковой возникли за период ее работы в Югорском фонде капремонта жилых домов. Все материалы уголовного дела уже были отправлены в суд. Но сейчас оно возвращено прокурору или руководителю следственного органа. «Фактические обстоятельства свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий как более тяжкого преступления», — указано в картотеке дел Ханты-Мансийского районного суда. В прокуратуре ХМАО сообщили URA.RU, что обжалуют судебное решение о возврате уголовного дела на доследование, но подробности раскрывать отказались, сославшись на тайну следствия.

Источник URA.RU в политическом истеблишменте Сургута, в свою очередь, трактует ситуацию по-другому. «Ванькова прошла все согласования перед новым назначением, в том числе и по линии силовиков. Если уголовное дело уходит на доследование, то, может быть, речь идет о каких-то нестыковках? А презумпцию невиновности еще никто не отменял» — поделился мнением собеседник.

В пресс-службу мэрии направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что Ванькова, находясь под следствием, ушла в отпуск. В мэрии заявили, что до вынесения приговора суда обвинять кого-либо некорректно.