В Магнитогорске пенсионерка живет в затопленном подвале. Видео

31 января 2024 в 10:24 Размер текста - 17 +

В подвале пенсионерка вынуждена жить после того, как у нее обманом забрали дом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области 88-летняя пенсионерка живет в сыром зловонном цоколе многоквартирного дома. Как сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, 12 лет назад женщина лишилась жилья и теперь вынуждена выживать в подвале. «В цокольном этаже многоквартирного дома в Магнитогорске из-за аварии скопились стоки. В этом подвале 12 лет живет 88-летняя одинокая пенсионерка. Из-за сырости, зловония и антисанитария ее здоровью угрожает опасность, поэтому требуем проверки со стороны минсоца и реальных действий по улучшению жилищных условий», — рассказал Рыжий. Как уточнили в ОНФ, у пенсионерки было жилье, которое обманом отобрали. Женщину пустили жить в цокольное помещение. Сейчас ее временно приютила соседка. Рыжий пояснил, что о сложной ситуации пожилого человека знают в Пенсионном фонде России, поскольку приносили ей туда пенсию. Тем не менее, никакой помощи не оказано. URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства социальных отношений Челябинской области. На момент публикации ответа не последовало.

В Магнитогорске Челябинской области 88-летняя пенсионерка живет в сыром зловонном цоколе многоквартирного дома. Как сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, 12 лет назад женщина лишилась жилья и теперь вынуждена выживать в подвале. «В цокольном этаже многоквартирного дома в Магнитогорске из-за аварии скопились стоки. В этом подвале 12 лет живет 88-летняя одинокая пенсионерка. Из-за сырости, зловония и антисанитария ее здоровью угрожает опасность, поэтому требуем проверки со стороны минсоца и реальных действий по улучшению жилищных условий», — рассказал Рыжий. Как уточнили в ОНФ, у пенсионерки было жилье, которое обманом отобрали. Женщину пустили жить в цокольное помещение. Сейчас ее временно приютила соседка. Рыжий пояснил, что о сложной ситуации пожилого человека знают в Пенсионном фонде России, поскольку приносили ей туда пенсию. Тем не менее, никакой помощи не оказано. URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства социальных отношений Челябинской области. На момент публикации ответа не последовало.