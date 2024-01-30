30 января 2024

В Магнитогорске пенсионерка живет в затопленном подвале. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Храм Александра Невского. Потоп. Челябинск., подвал
В подвале пенсионерка вынуждена жить после того, как у нее обманом забрали дом Фото:

В Магнитогорске Челябинской области 88-летняя пенсионерка живет в сыром зловонном цоколе многоквартирного дома. Как сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, 12 лет назад женщина лишилась жилья и теперь вынуждена выживать в подвале.

«В цокольном этаже многоквартирного дома в Магнитогорске из-за аварии скопились стоки. В этом подвале 12 лет живет 88-летняя одинокая пенсионерка. Из-за сырости, зловония и антисанитария ее здоровью угрожает опасность, поэтому требуем проверки со стороны минсоца и реальных действий по улучшению жилищных условий», — рассказал Рыжий.

Как уточнили в ОНФ, у пенсионерки было жилье, которое обманом отобрали. Женщину пустили жить в цокольное помещение. Сейчас ее временно приютила соседка. Рыжий пояснил, что о сложной ситуации пожилого человека знают в Пенсионном фонде России, поскольку приносили ей туда пенсию. Тем не менее, никакой помощи не оказано.

URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства социальных отношений Челябинской области. На момент публикации ответа не последовало.

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В Магнитогорске Челябинской области 88-летняя пенсионерка живет в сыром зловонном цоколе многоквартирного дома. Как сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, 12 лет назад женщина лишилась жилья и теперь вынуждена выживать в подвале. «В цокольном этаже многоквартирного дома в Магнитогорске из-за аварии скопились стоки. В этом подвале 12 лет живет 88-летняя одинокая пенсионерка. Из-за сырости, зловония и антисанитария ее здоровью угрожает опасность, поэтому требуем проверки со стороны минсоца и реальных действий по улучшению жилищных условий», — рассказал Рыжий. Как уточнили в ОНФ, у пенсионерки было жилье, которое обманом отобрали. Женщину пустили жить в цокольное помещение. Сейчас ее временно приютила соседка. Рыжий пояснил, что о сложной ситуации пожилого человека знают в Пенсионном фонде России, поскольку приносили ей туда пенсию. Тем не менее, никакой помощи не оказано. URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства социальных отношений Челябинской области. На момент публикации ответа не последовало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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