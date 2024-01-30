Челябинские эксперты на рынке недвижимости представили прогноз на 2024 год

КСП: в 2024 году снизится спрос и стабилизируются цены на рынке жилья

31 января 2024 в 10:25 Размер текста - 17 +

в 2024 году спрос на недвижимость упадет, при этом обвала цен на жилье не будет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в 2024 году спрос на недвижимость упадет, при этом обвала цен на жилье ожидать не стоит, скорее всего они не будут расти слишком сильно. Горожане будут покупать меньше квартир из-за ужесточения денежно-кредитной политики, а также в связи с завершением ажиотажного спроса на рынке жилья, сообщили URA.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «Бум на рынке жилья завершился, возможности поймать удачу ушли из-за роста процентных ставок и менее привлекательных условий по льготной ипотеке на новостройки, поэтому спрос на жилье значительно снизится. При этом обвала цен ожидать не стоит, скорее они просто не будут расти, так как другие льготные программы, включая популярную семейную ипотеку при определенных условиях, пока сохраняются», — сообщили в КСП. Аналитики отметили, цены на недвижимость в 2023 году выросли из-за ускорения инфляции, повлиявшей на потребность людей в том, чтобы сохранить свои сбережения. Также на рост цен повлияло увеличение спроса на ипотеку. В частности, из-за того, что вырастет первоначальный взнос до 30% по программе льготной ипотеки. Недвижимость подорожала также из-за повышения процента по ипотеке, что было связано с ростом ключевой ставки. Еще одним фактором роста цен стало удорожание стройматериалов, стоимости услуг подрядных организаций. Не стоит забывать и про рост стоимости земли, а также про увеличение расходов, необходимых для создания социальной инфраструктуры. Специалисты на рынке недвижимости отметили, в 2024 году такого роста цен, как в 2023 году, не будет. Во-первых, действие льготной ипотеки на новостройки, которую может получить каждый гражданин РФ, с 1 июля 2024 года завершается, что предсказуемо повлечет снижение спроса на первичном рынке жилья. Во-вторых, снижение ключевой ставки в будущем также не станет серьезным стимулом для роста цен на недвижимость. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске в 2024 году спрос на недвижимость упадет, при этом обвала цен на жилье ожидать не стоит, скорее всего они не будут расти слишком сильно. Горожане будут покупать меньше квартир из-за ужесточения денежно-кредитной политики, а также в связи с завершением ажиотажного спроса на рынке жилья, сообщили URA.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «Бум на рынке жилья завершился, возможности поймать удачу ушли из-за роста процентных ставок и менее привлекательных условий по льготной ипотеке на новостройки, поэтому спрос на жилье значительно снизится. При этом обвала цен ожидать не стоит, скорее они просто не будут расти, так как другие льготные программы, включая популярную семейную ипотеку при определенных условиях, пока сохраняются», — сообщили в КСП. Аналитики отметили, цены на недвижимость в 2023 году выросли из-за ускорения инфляции, повлиявшей на потребность людей в том, чтобы сохранить свои сбережения. Также на рост цен повлияло увеличение спроса на ипотеку. В частности, из-за того, что вырастет первоначальный взнос до 30% по программе льготной ипотеки. Недвижимость подорожала также из-за повышения процента по ипотеке, что было связано с ростом ключевой ставки. Еще одним фактором роста цен стало удорожание стройматериалов, стоимости услуг подрядных организаций. Не стоит забывать и про рост стоимости земли, а также про увеличение расходов, необходимых для создания социальной инфраструктуры. Специалисты на рынке недвижимости отметили, в 2024 году такого роста цен, как в 2023 году, не будет. Во-первых, действие льготной ипотеки на новостройки, которую может получить каждый гражданин РФ, с 1 июля 2024 года завершается, что предсказуемо повлечет снижение спроса на первичном рынке жилья. Во-вторых, снижение ключевой ставки в будущем также не станет серьезным стимулом для роста цен на недвижимость.